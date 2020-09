Super Mario 3D All-Stars es de los juegos más vendidos del 2020

A pesar de la polémica que generó su lanzamiento, los usuarios de Nintendo han logrado establecer cifras importantes en sus ventas en un mercado específico

Super Mario 3D All-Stars se encuentra a la venta hace poco más de una semana, pero ha sido tiempo más que suficiente para ubicarse como uno de los títulos con mayor número de ventas en el año. Las cifras que tomó el portal especializado Eurogamer, son acordes al mercado de Reino Unido, que es uno de los más relevantes en Europa y donde este juego ha superado importantes títulos.

De acuerdo a este informe, el juego ha superado en ventas de juegos físicos en el Reino Unido a Marvel’s Avengers, que puso una marca de ser el lanzamiento más vendido en los primeros 7 días y solo se ubica por debajo en copias vendidas de importantes títulos como The Last of Us parte 2 y otro exclusivo de Nintendo, Animal Crossing New Horizons.

Cabe recordar que este lanzamiento de Nintendo Switch generó mucha polémica entre la comunidad gamer, pues Super Mario 3D All-Stars es un juego recopilatorio de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy todos disponibles en un mismo pack pero sin mejoras gráficas en comparación con su salida original hace décadas y a un precio de 60 dólares. Sin embargo, para los usuarios de esta consola valió más el peso de la nostalgia que generan estos juegos.