Spider-Man remasterizado de PS4 no se actualizará a PS5

Quienes tengan la versión de PS4 podrán jugar en la consola de la nueva generación, pero sin los gráficos optimizados

Durante la última semana, se ha generado mucha confusión por las noticias que han dado desde Sony en relación a los juegos de Spider-Man, pues aunque la Playstation 5 tendrá retrocompatibilidad con PS4, en este caso no se podrán actualizar las versión remasterizadas, pues independientemente de que se tenga o no, se deberá pagar un extra para tenerlo en la nueva consola.

En un comunicado de la compañía japonesa a Kutaku, se han explicado todos los detalles sobre las actualizaciones gratuitas y las exclusividades de Spider-Man en PS5.

– Si tienes Spider-Man en PS4 NO se podrá actualizar gratis a Spider-Man Remastered en PS5.

– Si tienes Miles Morales en PS4, SÍ podrás actualizar gratis a Miles Morales en PS5.

– Spider-Man Remastered NO se venderá por separado en ningún caso. Y es completamente irrelevante si tienes el original en PS4 o no.

– Si compras la edición Ultimate de Miles Morales en PS5 (de 80 dólares) tendrás también Spider-Man Remastered.

– Si compras la edición estándar de Miles Morales en PS5 (de 60 dólares), o la actualizas gratis desde la de PS4, luego podrás pagar 20 dólares extra para tener la edición Ultimate, y con ella, Spider-Man Remasterizado.

