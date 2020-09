Samira recibe un nerfeo tras un solo día

La nueva campeona de League of Legends solo lleva un día desde su estreno, pero desde Riot decidieron darle un primer nerfeo.

Duró más tiempo la espera por la salida de Samira en League of Legends, que lo que se demoró Riot Games en nerfear sus habilidades, pues consideran que pudo ser más fuerte de lo esperado. En el último microparche del juego se realizaron dos ajustes para equilibrarla a los demás campeones.

En primer lugar, los puntos de salud base de Samira se han reducido de 600 a 530. Su poderosa habilidad definitiva, Inferno Trigger, también se reducirá en una cantidad significativa. Estos cambios se hicieron para hacerla un poco más vulnerable durante el juego temprano, mientras que también despegó un poco de fuerza de su definitiva.

Some Samira Hotfix Nerfs just went live:

Base HP 600 >>> 530

R total damage 100-300 (+600% tAD) >>> 0-200 (+500% tAD)

— Mark Yetter (@MarkYetter) September 22, 2020