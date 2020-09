Los jugadores para el torneo de Fall Guys de Ibai

Se anunciaron a los capitanes de los 10 equipos y cada capitán se juntará con otros 3 jugadores para buscar la victoria del Ibaii Fall Guys All Stars.

Este martes, Ibai Llanos anunció lo que será su primer torneo de Fall Guys con streamers de toda la región de habla hispana, que contará con 10 equipos cada uno de 4 participantes. Ya se anunciaron a los 10 capitanes que estarán en el evento y cada uno de ellos será el encargado de elegir a quienes los acompañarán en el torneo que inicia este viernes y se extenderá hasta el sábado.

Capitanes

Ibai: Como organizador, también estará a la cabeza de uno de los equipos. Cuando hizo el anuncio fueron decenas de creadores de contenido y demás celebridades que pidieron participar, por lo que no tendrá problema para organizar su equipo.

DjMariio: El youtuber especializado en contenido sobre FIFA, fue el primero en confirmar quienes serán los integrantes de su equipo: otros dos creadores sobre FIFA: Miikel y Bateson y también Flexz, quien sube contenido sobre Warzone.

Mañana es el Torneo de Youtubers de Ibai en FALL GUYS y yo soy uno de los 10 CAPITANES… 🔥OS PRESENTO EL TEAM DJMARIIO🔥 pic.twitter.com/HNlRzpNBB1 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) September 24, 2020

TheGrefg: Ya habiendo participado en un Twitch Rivals de Fall Guys, llega con la experiencia y además con Agustín51. Todavía están buscando a los otros dos participantes de su equipo.

Sergio ‘Kun’ Agüero: El futbolista del Mánchester City sigue causando sensación por su incursión en el mundo de los streams y será uno de los capitanes. Protagonizó momentos virales en los streams donde estuvo jugando Fall Guys. Sigue sin anunciar a su equipo.

Coscu: Es un streamer argentino que hasta el año 2013 solía ser músico. Ahora es uno de los streamers de la región con el mayor número de suscriptores. Todavía no ha anunciado a su equipo.

AlexBy: Es uno de los que más ha interactuado con Ibai en los últimos tiempos jugando Among Us. No ha anunciado su equipo.

IlloJuan: El streamer español que tiene un canal en youtube de 500.000 seguidores también tendrá su propio equipo, aunque todavía no se conocen más detalles.

MrKeroro: Es uno de los creadores de contenido que se ha dedicado de lleno a Fall Guys y ya cuenta con casi 800 victorias en este juego. Anunció que estará pero no dio detalles de su equipo.

Papigavi: Uno de los pocos que anunció su equipo con anticipación: Al que ha llamado el equipo Etiseech FC estará conformado por él, ViTuberYT, Kolderiu y Spursito.

Kiko Rivera: El artista que también se ha metido al mundo de Twitch, tendrá su equipo llamado Los PakiGreen, donde además de él estarán ReynielSP, ManolitoRP y Rumi Foxy.

Por otro lado, se había confirmado la presencia del rapero argentino Papo, pero el evento se cruzará con la segunda fecha de la FMS Argentina, por lo que no podrá estar presente. El evento comenzará a las 12:00 del mediodía, hora colombiana y se transmitirá por los canales de cada uno de los jugadores.