Las mejores inversiones en Ultimate Team de FIFA 21

Un evento inédito en el momento del lanzamiento de FIFA 21 podría generar buenas ganancias a quienes se anticipen a los demás.

Este año, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, la temporada europea del fútbol tuvo que moverse a tiempos fuera de lo normal, por lo que temas como el cierre del mercado de fichajes y el lanzamiento de FIFA 21, se harán mucho más tarde de lo esperado. Sin embargo, esta situación podría traer beneficios en el juego a quienes estén más atentos al mercado.

¿Por qué?: Será la primera vez en la que el juego sea lanzado cuando todavía no se ha cerrado el mercado de fichajes, por lo que habrán jugadores que tendrán cartas duplicadas en el modo de juego de Ultimate Team con dos equipos distintos. Si bien no parece nada extraño, ya ha pasado en versiones anteriores donde las cartas originales empiezan a tomar un valor importante en el mercado de transferencias.

Para ser más exactos: Un jugador como Lautaro Martínez, quien ya tiene una carta confirmada de 84 global con el Inter de Milán, podría cambiar de equipo en el último día del mercado en Italia que será el 5 de octubre, para ese entonces varios jugadores podrían tener la carta original en su equipo, pues la web app se lanzará el 1 de octubre. En caso de que suceda, EA actualizará las cartas que no estén en circulación con el nuevo equipo, pero unos cuantos tendrán una exclusiva que tomará un costo importante.

Ya ha pasado antes, en FIFA 16 la carta de Kevin de Bruyne en el Wolfsburg tomó un valor importante luego de que este pasó al Mánchester City, al igual que con Adrien Silva en FIFA 17, que fue comprado por su nuevo equipo cuando el mercado ya había cerrado y su carta con el Sporting de Lisboa quedó costando más, pues el jugador no jugó hasta el mercado de invierno.

Los traders tienen que tomar papel y lápiz y estar pendientes a portales especializados en fichajes para tener claro sobre quienes hacer sus primeras inversiones que les podrían traer buenas ganancias al final.

Slotting their teammates in all day.

The top passers in #FIFA21: https://t.co/1cwmPZClS1#FIFARatings pic.twitter.com/nyqHBxI6b6

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 15, 2020