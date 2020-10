¿Habrá Cross-Save en Apex Legends? Respawn responde

Respawn anunció oficialmente la fecha de lanzamiento de Crossplay entre Xbox One, PS4 y Origin en PC. Sin embargo, hay dudas sobre la unificación de cuentas.

Desde hace unos días, se había conocido que para comienzos de octubre, se iba a hacer un anuncio importante en relación al próximo evento de Respawn en Apex Legends, pero hubo algo que se robó la atención. Si bien se anunció el evento de colección Aftermarket, también se confirmó el día de lanzamiento del tan esperado crossplay, que será a partir del próximo 6 de octubre en su fase beta.

Esta fase del evento significa que estará a modo de prueba y los jugadores podrán deshabilitar esta opción cuando lo consideren conveniente, pero se estará probando por ahora con las plataformas actuales, por lo que los usuarios de Nintendo Switch y Steam en PC tendrán que esperar un poco más. Además,

Por el momento no, es lo que se ha confirmado desde Respawn en la publicación en su blog oficial, aunque dan esperanzas de que la opción de mantener el progreso entre plataformas vinculándose a una sola cuenta. “Aunque sabemos que [el progreso cruzado] es una característica muy valiosa, no está disponible en Apex Legends por el momento. No obstante, hablaremos más sobre este tema cuando lancemos el juego en Steam más adelante este año”.

