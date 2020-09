Fortnite ya no se podrá jugar en Mac

El lío que comenzó con los dispositivos móviles ya llegó hasta los jugadores de PC y en este caso es mucho más grave de lo que parece

Desde Epic Games, han confirmado que su juego más importante, Fortnite, ha dejado de ser compatible con computadores macOS luego de que desde Apple no autorizarán su última actualización. La diferencia con los jugadores de iOS es que estos pueden seguir jugando siempre y cuando no eliminen el juego, pero en el caso de los ordenadores no se podrá jugar más.

Los desarrolladores han confirmado esta situación y piden a sus jugadores que busquen alternativas en otros sistemas operativos, consolas o en dispositivos Android, pues el problema será con la nueva actualización que será la 14.20, que causa problemas a la última lanzada para Mac que fue la 13.40. Por esta razón, han decidido que inicialmente no estará disponible el modo Salvar el Mundo, aclarando que quienes tengan la versión inferior tendrán una peor experiencia de juego.

Para explicar más detalladamente porque pasa esto con las computadoras de Apple, es debido a que Epic perdió su cuenta como desarrollador en la App Store por lo que ya no pueden lanzar ni actualizaciones ni programas compatibles. Desde la última actualización de MacOs, Apple solo permite la ejecución de programas firmados y los creados desde Epic Games no tendrán esta firma.

El conflicto entre la compañía desarrolladora de videojuegos y Apple podría extenderse durante más de un año, pues han puesto un freno a un posible arreglo entre las partes por lo menos hasta dentro de un año y la resolución por la vía legal podría extenderse hasta el verano de 2021. La única forma es que aparezca alguna resolución que obligue a Apple dejar funcionar Fortnite en sus dispositivos mientras se resuelve el conflicto.

