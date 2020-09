FIFA 21: Las grandes ausencias en la próxima entrega de EA Sports

Las figuras que no va a estar dentro del juego la próxima temporada por varias razones. Falcao sería la principal ausencia en cuanto a colombianos.

La próxima entrega de FIFA será una transición difícil para algunos, pues con el inicio de la nueva temporada, varias figuras del mundo del fútbol dejarán de estar disponibles en los diferentes modos de juego. Principalmente por aquellos jugadores que decidieron poner un punto final en su carrera, pero también otros por falta de licencias dentro del juego de EA Sports.

En primer lugar, los jugadores retirados:

– Iker Casillas: Decidió colgar los guantes con el Porto luego de una de las carreras más exitosas de la época. Para muchos el mejor portero de la historia.

– David Villa: El ‘Guaje’ jugaba en la liga profesional de Japón y anunció su retiro a finales del 2019. Multicampeón con el Barcelona y con la Selección de España.

– Danielle de Rossi: El campeón del mundo con Italia en 2006 anunció su retiro del fútbol luego de su breve paso por Boca Juniors.

– Aritz Aduriz: El delantero referente del Athletic de Bilbao también anunció su retiro y se perderá una buena y económica opción para el ataque en Ultimate Team.

Íconos:

– Ronaldinho: Luego de que el astro brasileño terminara en la cárcel de Paraguay por tratar de ingresar al país con identificaciones falsas, se rumora que no estaría en FIFA 21 por temas contractuales con EA.

– Van Basten: El jugador holandés tenía su carta de ícono en FIFA 20, pero su carta fue retirada del juego por comentarios que hizo el jugador que no van acorde a las políticas de EA, por lo que tampoco estará en el FIFA 21.

– Lehman: El histórico portero alemán tampoco tendrá su carta de ícono para esta nueva temporada.

Jugadores no licenciados:

*Es posible que EA incluya a algunos equipos en la sección ‘otros equipos europeos’

– Falcao: El capitán de la Selección Colombia confirmó que no se va a mover del Galatasaray, por lo que tampoco estará en esta edición del juego, pues la Super Lig turca no estará licenciada. Además, cabe recordar que su equipo no clasificó a competencias europeas, por lo que se complicaría sumar este equipo.

– Quaresma: El mismo caso de Falcao, pues el portugués es una de las principales figuras del Besiktas y casi siempre tiene cartas especiales en UT a lo largo de la temporada.

Santi Cazorla: Luego de una brillante temporada en el Villarreal y haber regresado a la Selección de España, el volante decidió firmar por Al-Sadd, de la liga de Qatar, la cual no está licenciada.

Cabe recordar que los jugadores que estén en la Liga de Brasil tampoco aparecen en el juego, si bien están los equipos y sus equipaciones actualizadas, los futbolistas no están ni en UT ni en los otros modos.