Facebook Gaming permitirá a los socios usar música protegida

Los streamers de Facebook Gaming que ya tienen la calidad de socios tendrán la posibilidad de usar la música protegida por Copyright

Hoy en día, hay muchos streamers que vienen trabajando con Facebook Gaming debido a la facilidad que se tienen en esta plataforma para la difusión de su contenido y buscar directamente nuevas audiencias por medio de grupos y comunidades específicas del contenido que cada jugador muestra en su canal. Ahora, los creadores tendrán más herramientas para mejorar el contenido para sus seguidores.

De acuerdo a un portavoz de la plataforma, aquellos streamers que ya llegaron a la denominación de Socios, es decir, quienes tienen un contrato y exclusividad con Facebook, podrán tener música protegida por derechos de autor en sus canales sin ningún tipo de restricción, evitando que algunas transmisiones y clips fueran eliminados o silenciados por incumplir con las medidas del copyright.

“¿Cómo funciona? La música reproducida durante una emisión de juegos debe ser un elemento de fondo, no ser el foco principal de la transmisión. Por ejemplo, la voz y/o el audio de juego de un streamer deben estar en primer plano. Esto también se aplica a los clips hechos de una transmisión en vivo y a la versión VOD de las transmisiones en vivo, pero no se extiende al contenido VOD editado y cargado por separado“, dicen desde Facebook.

Esta función está disponible para todos los socios en más de 90 países, aunque hay algunas restricciones por regiones en cuanto a canciones y artistas, pero la plataforma avisará si la música que se esté utilizando no está disponible. Los creadores que estén en LevelUp, podrán seguir utilizando las canciones de la Colección de Sonido de Facebook sin ningún límite.

What makes a great gaming stream better? Music. And not just the kind of music you might hear in an elevator if you’re lucky – but tracks people recognize and enjoy. And so…<record scratch>. pic.twitter.com/js7of6dJJM

