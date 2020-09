El terrorífico interior de un personaje de Fall Guys

La desarrolladora del videojuego publicó el diseño conceptual oficial del interior de los personajes de Fall Guys y es sencillamente horrible

Este miércoles, Mediatonic, desarrolladora de Fall Guys, preguntó a sus seguidores sobre si querían conocer el interior de un personaje, recibiendo un sí rotundo con casi el 90% de quienes respondieron a la encuesta adjunta al tweet. Unos minutos después revelaron el ‘artwork’ oficial elaborado por el artista conceptual senior de Fall Guys Tudor Morris.

Well, you asked for it…

This is official lore now

Remember:

• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can’t take it back

Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 23, 2020