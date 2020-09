¿Cuándo saldrá la preventa de PS5 en Colombia?

La nueva consola de Sony anunció su precio y fecha de lanzamiento y una preventa inmediata, pero se ha ido agotando en casi todos los países

Este miércoles, se anunció el precio y fechas de lanzamiento oficiales de la nueva consola de Sony, la Playstation 5, que llegará a Colombia hasta el próximo 19 de noviembre. En la mayoría de países donde se anunció de manera anticipada, se hizo el anuncio oficial de la preventa, pero en tiendas como Amazon, Wallmart o Best Buy apenas hubo un tiempo de gracia antes de que se agotaran.

Desde Sony confirmaron que van a aumentar su stock para que todos los que quieran adquirir su consola la puedan tener, por lo que en los próximos días volverá a estar disponible en las tiendas de cobertura global y llegará a las tiendas de Colombia. En páginas como Dprimero.com se anuncia que la preventa estará disponible próximamente y se espera que no pase de este mes de septiembre.

En cuanto a los precios de nuestro país, haciendo la conversión oficial al precio del dólar actual, la versión estándar quedaría sobre los 1’857.128 pesos y la versión digital rondaría los 1’484.958 pesos. Sin embargo, hay que calcular los impuestos adicionales, en primer lugar el IVA del 19%, además del 15% adicional de costos de importación a todos los artículos de tecnología.

Con estos valores adicionales, se espera que la PS5 estándar tenga el mismo precio sugerido que la Xbox Series X de 2’500.000 pesos, mientras que la digital tendría un costo de 2’000.000 de pesos. Si bien es un aumento considerable en relación a los precios en EE.UU. (de $499 a $671) en Chile por ejemplo, fue lanzada oficialmente en 650.000 pesos chilenos, que es equivalente a $850 dólares.

See you in November! pic.twitter.com/CjrQ65rJ5a

— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020