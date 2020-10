Arigameplays vs. Twitch. ¿Qué pide la streamer?

En Twitter se ha desatado una secuencia de reclamos a la plataforma de Amazon por parte de la streamer Arigamplays y su esposo JuanSGuarnizo.

Desde hace varios meses, la streamer Arigameplays, fue baneada de Twitch debido a que su contenido no va de acorde a las políticas de la compañía, por lo que desde entonces comenzó a trasmitir en Facebook Gaming, donde ha tenido tal crecimiento que se convirtió en la mujer de habla hispana con mayor cantidad de visualizaciones. Sin embargo, los conflictos con Twitch no han terminado para ella.

Esta semana, han solicitado a la plataforma que le retire el ban, pues las prohibiciones siguen existiendo aunque ya no esté su canal. Resulta que su esposo, el colombiano, JuanSGuarnizo, quien es uno de los streamers más vistos en el mundo y que hace algunas semanas incluso estuvo en el top 10 de Twitch, no puede invitarla a participar en sus streams, pues el ban permanece y podría traer sanciones para su canal.

“No saben lo cansado que me tiene que mi esposa ni hablar en mi directo pueda… está dlv y no saben de cuánto contenido y actividades nos estamos privando yo y mis amigos. En verdad ojalá Twitch pudiera escucharnos y ayudarnos, ya ni siquiera por ella sino por nosotros que llevamos decenas de miles de personas diario a la plataforma. Si fuera un ban justificado está bien, pero hablamos de alguien que ya ni está en la plataforma hace más de medio año, hasta proponemos eliminar todo el contenido de su canal pero es como si no nos escucharan”, dijo el colombiano.

No, Twitch es mi casa y no me iría a ningún lado. Sólo quiero poder trabajar con tranquilidad, con quienes quiero y con quienes la gente quiere. https://t.co/blCnhLIEHh — ElJuaniquilador 💪🏻 (@JuanSGuarnizo) September 30, 2020

Por parte de Ari, se ha creado una tendencia con el hashtag ‘#FreeAriGameplays‘, donde se insiste en la misma petición, que le retiren el ban, incluso si tiene que eliminar el contenido en su ex canal y así poder colaborar con varios streamers que siguen en Twitch. Son miles de usuarios de Lationamérica los que han apoyado a la creadora de contenido y piden que se cumplan sus peticiones.