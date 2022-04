Deportes Tolima sufrió ante Independiente del Valle, pero con dos jugadas concretas pudo llevarse un empate importante en la Copa Libertadores.

Independiente del Valle y Deportes Tolima protagonizaron un partido digno de Out of the context. Mientras los locales llegaron y llegaron sin poder resolver con gol, los visitantes necesitaron de dos disparos directos para irse con un empate en Copa Libertadores.

Tolima, con un expulsado y sufriendo en Copa Libertadores

Todo el trámite del partido fue similar. Independiente del Valle tuvo el balón, le dio intensidad al juego y disparó cuántas veces quiso. Alexander Domínguez salió figura ante los ecuatorianos, mismos que efectuaron 31 remates durante los 90 minutos; Tolima apenas llegó tres veces.

Golazo de Anderson Plata al Independiente del Valle

Tolima, que marcó sus dos goles en el primer tiempo, comenzó a sufrir de verdad cuando José Moya se fue expulsado en el 45. Si los de Hernán Torres estaban sometidos con 11, ahora con 10. Lo cierto es que el Pijao terminó la primera etapa con el 0-2 a favor, pero la desventaja numérica decantó el 2-2 final.

Los ecuatorianos encerraron a Tolima en la segunda etapa y Junior Sornoza marcó los dos tantos de Independiente del Valle, uno de esos en los últimos minutos desde el punto penal. Desde el juego, el local fue muy superior, pero su efectividad fue totalmente corta en comparación a los tolimenses.