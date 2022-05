Yony González y los últimos descartes de Deportivo Cali ante Corinthians

Deportivo Cali dio una lista de 26 futbolistas convocados al partido. Debían quedar 23 para la lista oficial. ¿Quiénes salieron?

En definitiva los que estuvieron concentrados para el juego y quedaron afuera hasta de la suplencia son: Juan José Mina (el juvenil hermano de Yerry), Michell Ramos y Yony González. Sus ausencias son de carácter netamente técnico y en el caso del último de ellos, también a que recién está en la última etapa de recuperación tras la lesión que lo sacó en el juego ante Boca Juniors. Se eligió no arriesgarlo a regresar en este compromiso. Recordemos que sufrió un desgarro grado 2.

Titulares y suplentes de Deportivo Cali ante Corinthians

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla; Jimmy Congo, Enrique Camargo, Kevin Velasco; Jhon Vásquez, Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.

Suplentes: Humberto Acevedo, Juan Esteban Franco, Miguel Nazarit, Juan José Tello, Andrés Balanta, Carlos Robles, Gian Franco Cabezas, Michael Ortega, Daniel Luna, Óscar Segura, Carlos Lucumí y Hárold Santiago Mosquera.

DT. Rafael Dudamel.

👥 Este es el 1⃣1⃣ titular de Deportivo Cali para enfrentar a @Corinthians por la fecha 4 de la Copa Conmebol @Libertadores 2022.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/kK9nK5h4gK — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deportivo Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) May 4, 2022

Las otras bajas de Deportivo Cali en el partido

Jorge Marsiglia. El canterano defensor y campeón con el equipo no ha estado en las más recientes 5 convocatorias. Lo suyo es un tema médico que se mantiene en reserva por parte del equipo.

Duván Mina: con el regreso de Hárold Santiago Mosquera a convocatoria, el canterano cedió el lugar. Es uno de los futbolistas que Dudamel va llevando poco a poco. Ahora le tocó quedar afuera.

Sebastián Leyton: el mediocampista chileno cayó lastimado jugando en Bogotá ante La Equidad el mes pasado. De momento su regreso a actividad se ha dado solamente en Liga BetPlay. Jugó ante Águilas Doradas y Once Caldas.

Agustín Vuletich. El atacante que llegó como refuerzo a la escuadra todavía no marcó un solo gol. Y ante eso, ha perdido lugar en las preferencias del cuerpo técnico. No estuvo en La Paz ante Always Ready. Tampoco entró ante Once Caldas y ahora vuelve a quedar afuera.