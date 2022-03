¿Y Dudamel? Jugadores del Cali hablaron sobre la crisis

Los primeros en hablar acerca de la derrota sufrida por el Cali en el clásico fueron los jugadores. Antes que Dudamel, ellos asumieron la vocería.

“Aquí estamos”, dijo Michael Ortega.

¿Y Dudamel?

No Salió. El técnico fue el gran ausente en el espacio destinado para la conferencia de prensa del Deportivo Cali.

“¿Falta de actitud?”, le dijeron a Michael.

“Lo respaldamos 100%”, agregó el volante sobre su entrenador. “La situación no se está dando. No tuvimos claridad, vimos al América más sometido. Hay que tener un poco más de suerte. Mucha gente de afuera también no está dando buena energía. Nosotros levantamos la cabeza y seguimos”, agregó.

El experimentado volante dijo también que se siente triste por aquellas “injusticias”, término usado por Ortega para referirse a Teo.

“Fue un golpe duro y aquí es de levantarse y seguir luchando. Lo que venga tomarlo con toda la responsabilidad”.

Otro de los jugadores que intervino en la conferencia de presa fue Jhon Vásquez. También hubo un respaldo suyo para el entrenador.

“Esto es fútbol, el equipo se entregó al máximo. A veces hace falta suerte también. Nosotros somos culpables, esto no es de entrenador. Nosotros salimos a la cancha y aquí estamos dando la cara. Vamos a luchar hasta el final”.