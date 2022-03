Deportivo Cali no pudo contar con Teo Gutiérrez en el clásico y tampoco lo tendrá en su siguiente partido. Está suspendido. ¿Qué dice él?

Recordemos que desde el Comité de Disciplina del Campeonato se tomó la determinación de sancionar a Teófilo con suspensión de 2 partidos y una multa de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Se compartió en la resolución emitida en el momento: “Al finalizar el partido y al momento de ingresar al túnel, el jugador Teófilo Gutiérrez del Deportivo Cali mostraba a la tribuna occidental las estrellas que tenía su equipo en la camiseta, provocando a los asistentes de esa tribuna”.

¿Qué dijo Teo Gutiérrez de la suspensión?

En entrevista con el diario El País, el capitán de Deportivo Cali se refirió a esa situación por la que ya se perdió el clásico y que también lo dejará afuera del duelo ante Atlético Bucaramanga:

“Sí me sorprendió la suspensión. La verdad que fue una lástima. Siempre quiero jugar, estar en el equipo y que la gente vea el trabajo que uno hace durante toda la semana con el profe, con los compañeros. Lastimosamente no he podido estar y más en un clásico, donde la ciudad siente mucho este partido. Son decisiones que acepto, pero no comparto. Sufro al no estar dentro de la cancha. No disfruto estar en una tribuna porque lo mío es trabajar durante la semana para disfrutar en los partidos de lo que más amo y rendir para el equipo”, fue lo primero.

Lo otro lo dijo cuando le consultaron por cómo se vive desde afuera esta situación de Deportivo Cali: “La gente sabe que amo mi trabajo, amo el fútbol, vivo de él. Mis compañeros lo saben: cuando no juego, lo sufro mucho porque siempre quiero aportar para el equipo. Pero bueno, hay otros elementos dentro del equipo que también deben y pueden asumir ese rol. Ya lo han hecho y lo seguirán haciendo. Somos un equipo y por eso debemos estar todos muy bien preparados. Aportar al máximo para que todo pueda fluir de la mejor manera y podamos conseguir los resultados”.