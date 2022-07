Otra eliminación para Deportivo Cali en su tristísimo 2022

Tampoco pudo en la Sudamericana. Deportivo Cali jugó una sola ronda. Enfrentó a Melgar, solo le hizo un gol y cayó en Perú. Otro adiós prematuro.

Se suma a los de la Copa BetPlay, Liga y Libertadores, sin contar la derrota en la Superliga. ¡Todo mal! El cuadro verdiblanco no superó una sola ronda de todo lo que jugó hasta ahora. Esta vez con Ítalo Cervino como DT encargo perdió con Melgar con doblete del argentino Bernardo Cuesta.

Goles en FBC Melgar 2-1 Deportivo Cali

– Bernardo Cuesta x 2. El argentino que no jugó en la ida, acá se hizo presente. Había marcado en el inicio y ese gol no valió por fuera de lugar. Tuvo su desquite en la segunda parte. Se hizo cargo de un penalti tras mano de Germán Mera. En el mano a mano con Guillermo de Amores no falló. El mismo atacante, en una acción de contragolpe tras balón perdido por Hárold Santiago Mosquera, amplió el marcador para tranquilidad del cuadro local.

Bernardo Cuesta impone el 1 a 0 sobre deportivo Cali gana Melgar. #CopaSudamericana pic.twitter.com/B9AjSrgpbg — Julio César Ahumada León (@Julioahumada97) July 7, 2022

Bernardo Cuesta anotó un doblete para el 2-0 de Melgar vs. Cali. pic.twitter.com/I3SPhUe0eZ — Goles para todos (@golesgratis) July 7, 2022

Ficha técnica de FBC Melgar 2-1 Deportivo Cali

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Aldair Gutiérrez (Juan José Mina), Germán Mera, Guillermo Burdisso, Christian Mafla (Hárold Santiago Mosquera); Carlos Robles, Enrique Camargo, Yony González (Óscar Segura), Kevin Velasco, Teo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.

DT. Ítalo Cervino (encargado).

Gol: Hárold Santiago Mosquera (90+6m).

FBC Melgar: Carlos Caceda; Alec Deneumoistier, Leonel Galeano, Elías Ramos, Paolo Reyna; Martín Pérez Guedes (Jean Pierre Archimbaud), Alexis Arias, Luis Enrique Iberico, Walter Tandazo; Kevin Quevedo (Christian Bordacahar) y Bernardo Cuesta.

DT. Néstor Lorenzo.

Goles: Bernardo Cuesta x 2 (58m, penalti y 72m) y Hárold Santiago Mosquera (90+5).

Árbitro: Facundo Tello, Argentina.

Estadio: Monumental de la UNSA, Arequipa.