¿Por qué no habló Dudamel tras la eliminación de Deportivo Cali?

La explicación del DT por lo sucedido con Deportivo Cali en la Copa es una de las más esperadas, pero no pudo darse todavía. Dudamel ni siquiera dirigió al equipo en el partido.

¡No podía! Hay que recordar que el DT venezolano está suspendido en el certamen. La última vez que dirigió en 2021 protagonizó una rueda de prensa que le generó esa situación. Fue en la semifinal ante Atlético Nacional. En el partido de vuelta en el Atanasio Girardot, tras la eliminación del conjunto caleño, habló fuerte y eso le generó la suspensión. Ahora en 2022 no podía tampoco estar en ruedas de prensa. Las explicaciones solamente podrá darlas en una rueda de prensa organizada por el equipo o atendiendo el llamado de algún medio de comunicación.

Dudamel se despide de la Copa 2022 sin poder dirigir

Deportivo Cali cayó eliminado de la Copa enfrentando a un equipo de Segunda División al que no pudo ganarle en dos partidos. En ninguno pudo tener a su DT en el sitio habitual. Los vivió desde la tribuna mientras quien daba las instrucciones en campo era su asistente, Marcos Mathias.

La Comisión Disciplinaria del Campeonato consideró que lo dicho por el DT de Deportivo Cali en 2021 atentó contra el buen nombre de la Dimayor, de la Comisión Arbitral y del juez que dirigió ese partido. Por esa razón, le impuso una pena de cuatro fechas de suspensión y multa de 3.406.973 pesos. En la edición 2022 pagó 2 y ya no puede más.

¿Qué dijo Rafael Dudamel para ganarse la suspensión?

Ese día en Medellín, con Tablet en mano, se quejó por el arbitraje, sobre todo tras una aparente mano de Emmanuel Olivera en el área: “Tengo que quedar insatisfecho porque el señor Carlos Ortega me dijo que la pelota daba en la parte abdominal. ¿Qué no aumenta el volumen de juego la pelota? El brazo no está paralelo a la cadera. Así aumenta el volumen de juego”, empezó diciendo.

Y agregó: “Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación la jugada. No, las manos no se interpretan. Aumenta o no el volumen de juego. De ahí en adelante cualquier análisis es subjetivo. Me voy con amargura, bronca, pero con el orgullo de que los jugadores dieron todo su esfuerzo. Competimos, pero no pudimos contra el arbitraje”.