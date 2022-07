“Me voy de Deportivo Cali porque no me sentía motivado como antes”

¿Qué pasó, Karim? Esa fue la respuesta con la que Gorayeb argumentó la decisión de salir del cuadro verdiblanco luego de casi 3 años en el club.

Durante ese tiempo fue Director Deportivo. Dejará de serlo a final de julio y cuando el periodista César Polanía (diario El País) le consultó las razones para hacerlo, las resumió diciendo: “He cumplido un ciclo y no me sentía motivado como antes”. De tal forma se cierra el paso por el club del hijo del histórico Álex Gorayeb.

– “Solo tengo un agradecimiento eterno para la Asociación Deportivo Cali, a la que llevo en el corazón desde que nací (1970), con mi padre como campeón. Para los directivos, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo, mis palabras de respeto y admiración”.

– “Hay ciclos y el mío llegó a un fin, por una sencilla razón: logramos los objetivos y después de eso, lastimosamente, sufrimos el síndrome del campeón. Llegó un punto en el que todo lo que se hizo desde la Dirección Deportiva paró. En el primer semestre del año no participé activamente como antes y esto lo digo no con el ánimo de sacar disculpas ni echar agua sucia, sino con el objetivo de que mejoremos como institución”.

– “No participé en esa fallida contratación (Ítalo Montaño). Fui un empleado más y acaté las decisiones, pero cuando uno no participa activamente en las determinaciones no es feliz. Espero que eso lo corrijan. Y si se quiere, soy el responsable de todo lo que sucedió, no voy a escurrir responsabilidades. Simplemente no me siento feliz en esta situación”.

– “Creo que el año pasado fui clave y participé activamente en las decisiones, y este año no lo sentí. Hablo por mí. No quiero entrar en temas que no son de mi competencia”.

– “Doy un paso al costado porque es lo mejor para el Cali. Desde afuera haré más que adentro. Mi salida le libera más tranquilidad al Comité Ejecutivo, al que le deseo lo mejor. Esta salida para mí es muy dolorosa y no soy bueno para las ‘tusas’. Pero es lo mejor para mí y para la institución. Ojalá esta figura del Director Deportivo siga, se fortalezca y sea participativa”.