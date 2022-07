Máyer: “Creo en mis jugadores” y lo que hará para cambiar los resultados

Máyer Candelo, luego de su tercer partido como DT de Deportivo Cali (2 caídas y un empate), se mostró fuerte para lo que viene. Tiene una convicción que explicó con sencillez.

Cree que todo cambiará en los resultados de la escuadra gracias al trabajo que adelantan y al talento de los jugadores que dirige. Así de simple. El suyo es un proceso que recién empieza. Se hizo cargo de un equipo al que no le sumó futbolistas y que, al contrario, perdió la salida de Guillermo de Amores en el momento de su llegada.

Todo lo que dijo Máyer Candelo tras la caída del Cali en Pereira

– “En los primeros 20 minutos fuimos un equipo que presionó arriba. Hicimos equivocar a Pereira. Eso fue lo que trabajamos en la semana. En esos 20 minutos lo hicimos muy bien, controlamos la pelota y nos llegó el gol. De ahí en adelante regalamos la pelota. Hicimos que cogieran aire y nos dominaron en esos otros 25 minutos. Nos lastimaron por momentos, por distracciones que tuvimos”.

– “Creo en mis jugadores, tengo talento en ellos. Es de seguir creyendo y seguir trabajando. Esto no se puede parar acá. Las derrotas no nos pueden hacer dejar de creer ni de pensar que tengo un buen equipo y muy buenos jugadores. En algún momento esto lo vamos a mejorar. Esto es de día a día y de trabajo. Nadie dijo que esto era fácil ni nadie me obligó a estar acá. Quería estar porque creo que hay buenos jugadores. Este es nuestro equipo. Vamos a seguir trabajando, a seguir dando lo mejor, ellos mejorarán en su momento y vamos a dar alegrías”.

– “Veníamos con la idea de ganarles, robarles la espalda a los volantes que daban espacio. Cuando tuvimos control del partido pudimos lastimar. Luego no volvimos a hacer 2 o 3 pases que era lo que queríamos y en lo que hemos trabajado. Le dimos el control de la pelota y se volvió un partido de velocidad. Ellos son un equipo que sale muy bien por los costados. Perdimos el control y el orden. Nos marcaron goles que nos hicieron perder un partido en el que hubiéramos podido ganar si manteníamos la línea con la que llegamos”.

– “Sería fácil para mí sacar excusas, pero tengo un equipo en el que todos los días trabajamos todos con la misma idea. Al que le toque la oportunidad tiene que salir a dar lo mejor de sí. Hoy no es de sacar excusas sino de seguir trabajando y que los que pongamos estén al nivel. Tenemos toda la credibilidad en nuestros jugadores. Creemos que ellos van a cambiar esto con el talento y condiciones que tienen. Es de seguir trabajando fuerte para cambiar el momento que estamos viviendo en la tabla”.

– “Creemos que vamos a mejorar y va a llegar nuestro momento de alegría, con buenos resultados que nos den confianza y seguridad. Vamos a seguir con fe y trabajo, que todo va a cambiar”.

– “Hoy podemos mandar muchos mensajes, pero si no hay resultados, de nada va a valer. Sabemos que nuestros hinchas son exigentes y solo quieren que ganemos. No dan espera. Seguiremos trabajando y mejorando para conseguir la alegría que ellos y nosotros queremos. Esto es de trabajo a diario. Esta experiencia no es buena cuando no se gana, pero sabíamos que no era fácil. Hemos sido valientes y seguiremos siéndolo. Creemos en nuestros jugadores”.