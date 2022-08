Máyer: “Creo en mis jugadores” y “hay tiempo para remontar”

Pasaron los primeros 4 partidos de Máyer Candelo como DT de Deportivo Cali. Son 3 caídas y un empate, sin ver lo que él pretende. No por eso se rinde.

Fue parte del mensaje que dio luego del 0-3 ante Envigado. Fue la derrota más abultada en su corto tiempo como entrenador del cuadro caleño. Se hizo responsable y habló de las fallas que puede tener al momento de intentar trasmitir lo que quiere para el equipo. Por eso concluye que debe insistir y seguir creyendo en los futbolistas por los que está apostando.

Todo lo que dijo Máyer Candelo en rueda de prensa

– “Una situación negativa. Desafortunadamente hoy no fue un buen momento. Seguimos fallando individual y colectivamente. No hay excusas. Esto es de trabajo todos los días. Si hay un responsable, tengo que ser yo y no mis jugadores. Por eso vine solo. Yo los entreno y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido el mensaje. Los libero de los momentos que estamos viviendo. Seguiremos trabajando para buscar lo mejor de ellos y poder conseguir resultados que nos lleven a lo que queremos”.

– ¿Por qué no estuvo Teo? “Tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron hoy y no de los que no están porque hoy no puedo decir que perdí por Teo o gané por Teo. Él no estuvo entonces no puedo meterlo para hablar de un tema que no es de él hoy. No estuvo en los convocados y no es viable hablar de los que no están. Tengo que hablar de los que son. El tema del desorden es culpa mía. Si el equipo se ve desordenado para jugar y sin argumentos es porque no me han entendido el mensaje, porque no los entreno bien o no sé qué pueda pasar. Todos los días les damos idea, trabajo y desafortunadamente para mí, se ve otra cosa en la cancha. No es lo que se trabaja. Soy responsable porque cuando ellos no cumplen es porque no me han entendido o no los he entrenado como debe ser para que podamos rendir”.

– “Es muy bonito hablar, pero la realidad es cuando se hace y no se ve lo que se habla. Tenemos que autocriticarnos. Lo que puedo decir es que seguiremos siendo valientes, nos esforzaremos. No nos rendiremos nunca. Buscaremos las maneras de mejorar, de crecer para hacer que nuestro equipo sea mejor compitiendo. Hoy tenemos 2 o 3 días para ir a Bogotá y enfrentar a uno de los mejores equipos (Millonarios) por su estructura de un entrenador que es el mejor de Colombia en este momento. Vamos a ir a competir para cambiar lo que estamos haciendo”.

“Regalamos los primeros 30 minutos”

– “Quisiéremos tener las razones de porqué en el campo no tenemos la actitud, el hambre de gloria y en la semana lo hacen muy bien. Llega el partido y nos pasa otra cosa. Al rival hay que aplaudirlo. Nos cogió la pelota por nuestro desorden. Les regalamos los primeros 30 minutos. En los últimos 15 vimos un equipo rebelde, quiso hacer lo que se trabaja, adelantamos líneas, presionamos, los hicimos equivocar y tuvimos opciones de gol. Quisimos hacer lo mismo en los últimos 45, pero no es lo que hemos hecho. Nos toca dar la cara y seguir trabajando para lo que viene”.

– “Es triste y los entiendo porque soy hincha. Me duele como a ellos. Ya tuvimos una reunión con los hinchas cuando fueron a la sede. Fueron claros con nosotros y nosotros claros con ellos, pero esto no es de hablar sino de hacer. Y mientras no hagamos, el hincha va a seguir molesto e inconforme, insultando. Hoy tiene la razón. Tienen las armas para cuestionarnos porque no existen los resultados en mucho tiempo. Estamos dando la cara para, con amor, corazón y como hincha, revolver esto y cambiarlo para que podamos enamorarnos mutuamente. Esto va a tener que tener paciencia y trabajo para conseguir lo que queremos”.

– “Enrique Camargo no ha perdido la titular por lo que le pasó (una intervención quirúrgica). Ha tenido un bajón. Queremos que se pellizque porque es un extraordinario jugador. A todos nos gusta, en especial a mí que me gusta el buen fútbol. Él tiene lo que a mí me gusta. Todos nos tenemos que autocriticar, ver qué estamos haciendo mal y dejarlo a un lado para que el equipo pueda mejorar. Kevin Salazar trabaja muy bien. Es un extraordinario joven que se exige todos los días como todos”.

“Creo en mis jugadores”

– “Sueño con darle vuelta a la situación. Creo en mis jugadores. Por eso estoy acá. Es un buen reto. Cada día se acortan las oportunidades pero afortunadamente hay tiempo para remontar esto. Dios permita que nos dé la sabiduría para hacer cosas extraordinarias, mejorar esto y que podamos tener una alegría al final”.

– “A los jugadores los veo todos los días y sé que tienen hambre de gloria, pero cuando llegamos acá no les salen las cosas como quieren. Sería un mentiroso o deshonesto decirles que todos los días son como hoy. Se esfuerzan y dan lo mejor de ellos para que las cosas cambien, pero en el juego no nos sale como queremos”.

– “Tengo que insistir y seguir creyendo que van a retener el mensaje que queremos, hacer lo que buscamos para la mejoría del equipo y conseguir resultados. Esto no es de rendirse sino del día a día, ser valientes a la hora de seguir compitiendo. Tenemos que enseñarles a competir como debe ser”.

– “Desde que estoy yo, acá no hay problemas ni diferencias entre jugadores, técnico y directivos. Hemos intentado unirnos mucho, ser buenos compañeros, trabajar en equipo, buscando la libertad de expresión de ellos, que puedan tener diálogo con el entrenador y nosotros con ellos. Acá nos hace falta un buen resultado así no juguemos tan bien para que nos llenemos de seguridad y confianza. Eso nos va a ir ayudando a seguir creciendo y mejorando en la búsqueda de estar en los 8”.