Marco Caicedo ha dejado la presidencia de Deportivo Cali

Luego de varias idas y venidas del presidente del Comité Ejecutivo del club, finalmente ha decidido dar un paso al costado y habría un nuevo nombramiento.

El Deportivo Cali sigue en caída libre y desde las directivas poco se ha podido hacer. El equipo sigue sin dar resultados y por segundo semestre consecutivo están lidiando con las últimas posiciones de la tabla. Por esta razón, se una de las cabezas del comité ejecutivo ha decidido comenzar a apartarse, aunque sigue ligado a la institución.

Se trata de Marco Caicedo, quien venía presidiendo el cuadro verdiblanco, ha presentado por segunda vez su renuncia y esta vez el tema sí se concretó. De acuerdo a lo contado por la prensa cercana al club, ha cedido su puesto y el nuevo presidente será Luis Fernando Mena, otro de los miembros del comité actual en la institución.

La renuncia de Caicedo es únicamente a su puesto, debido a que seguirá ligado al club. Ya no estará comprometido en cuanto a lo deportivo y se encargará de temas administrativos, priorizando lo económico. De hecho, otras versiones indican que se quedaría como vicepresidente, por lo que los cambios no serían muchos.

En una entrevista anterior, el directivo había comentado que no tenía pensado en marcharse del Cali, pues bajo su gestión se consiguieron los títulos en el equipo masculino y femenino. Ya le habían pedido su renuncia entonces, pero se quedó, así decidirá mantenerse aferrado hasta que se encuentre alguna solución a los problemas institucionales y deportivos.

Definitivamente no aguato más el Dr. Marco Caicedo se va de la presidencia de la @AsoDeporCali pero sigue como vice-presidente en la Junta Directiva del verde, no se va del todo. Asume Luis Fernando Mena. Tremenda la situación del Deportivo Cali ! https://t.co/xfcDx7RCh4 — Nelson Calceto Vargas (@nelcalceto) August 3, 2022

“El año pasado me estuvieron pidiendo que me fuera y salí dos veces campeón (Liga BetPlay y Liga BetPlay Femenina). Eso no me lo va a quitar nadie. Si hubiese tenido la fragilidad, el año pasado no hubiera logrado lo que solo han logrado 4 presidentes en la historia. Estoy fuerte, aguanto hasta donde me toque”, dijo en charla con ‘Petiso’ Arango.