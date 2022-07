Linda Caicedo: Deportivo Cali y la opción de ir al fútbol europeo

Difícilmente Linda Caicedo vuelva a jugar con Deportivo Cali. Los compromisos de las diferentes selecciones Colombia y el interés que existe en Europa así lo indican.

La crack de la Tricolor arribó al cuadro verdiblanco a principios de 2020. El 4 de febrero de aquel año fue presentada. Inicialmente iba a estar una temporada. Lleva un par, que podrían haber sido todo en este ciclo. Es verdad que el club estará jugando la Libertadores (13 al 28 de octubre), pero también que seguramente lo hará sin ella debido a que quizá en ese momento esté haciendo parte de la Selección Colombia en el Mundial sub-17 en la India (11 al 30 de octubre). A eso hay que sumarle que no habrá Liga Femenina durante el semestre en Colombia.

Las posibilidades en el exterior para Linda Caicedo

Tiene 17 años y desde hace un par que están siguiéndola varios equipos. Mucho se ha hablado del Fútbol Club Barcelona. Hasta se habla de un preacuerdo con ellos, algo que no se ha informado oficialmente. Lo último que hay respecto a su futuro deportivo la relaciona con el Valencia Club de Fútbol en España. Eso sí, no debe pasarse por alto que Linda Caicedo recién tiene 17 años. Cumplirá la mayoría de edad en febrero de 2023.

Esa situación ha impedido que cualquier transferencia a Europa se haga para un equipo profesional. Por ende la determinación de continuar en Colombia. Estuvo con América y Deportivo Cali. Ahora podría pasar al equipo filial del Valencia mientras cumple 18 años. Es el rumor al que apuntan varios medios de comunicación en un momento en el que está brillando en la Copa América Femenina.

¿Qué ha dicho Linda Caicedo sobre una opción con el Barcelona?

Se lo han preguntado varias veces por ese supuesto acuerdo que existe. En el VBAR, en mayo del año en curso, respondió: “Hay que ir creciendo poco a poco. Me queda este año acá en Colombia, hay que esperar si se da la oportunidad de salir el otro año. No hay nada seguro, solamente saldría, pero no tengo un equipo fijo”.

Y sobre el mismo tema, hablando para Goal el pasado abril, dijo: “A mí me gusta mucho el PSG, el Barça. Soy hincha del Barça aquí en secreto, je. Entonces no, yo creo que es esperar el momento, realmente no escojo equipo. Donde Dios me dé para llegar y es equipo a disfrutarlo, pero ahorita no pienso como que ‘Ah, quiero llegar a este equipo’. No, que se me den las cosas y donde pueda aprovechar mi talento”.

El DT de Deportivo Cali sobre una posible salida de Linda Caicedo

Jhon Albert Ortiz tiene claro lo que puede pasar en breve con Linda Caicedo. Por ende en atención a medios de comunicación antes de su convocatoria a la Copa América, dijo: “Va a salir, están moviendo todo y me gusta por ella y la calidad de vida que va a tener (…) Linda se lo merece, se lo ha ganado a pulso y es un ejemplo de vida. Vamos acabando con el mito del fútbol femenino”.