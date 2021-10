¡La sanción a Dudamel por su protesta tras el partido ante Atlético Nacional!

Una semana después de la eliminación de Deportivo Cali de la Copa BetPlay se publicó la decisión del Comité Disciplinario del Campeonato. ¿Qué pasó con Rafael Dudamel?

El DT habló fuerte en la rueda de prensa tras el juego en el Atanasio Girardot en el que se dio la clasificación de Atlético Nacional. Dijo, entre otras cosas: “Con lo único que no hemos podido es contra el arbitraje”, “Tengo que quedar preocupado e insatisfecho porque el señor Ortega me dijo a mí que la pelota no le había dado en la mano sino en la parte abdominal al jugador”, “Felicitaciones a Atlético Nacional. No necesitaban de este tipo de ayudas porque son un equipo muy competitivo” y “(…) cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación”.

La decisión del Comité Disciplinario del Campeonato respecto a Rafael Dudamel

“Las consideraciones efectuadas por el Comité logran demostrar que las manifestaciones y declaraciones realizadas en la rueda de prensa después del partido por la semifinal Copa BetPlay DIMAYOR 2021, atentan contra la buena imagen de un club profesional afiliado a la DIMAYOR y por ende a la FCF, así como de un oficial de partido, como lo es el árbitro del partido ya citado.

Por lo anterior, el Comité una vez constatada que la conducta desplegada por el señor Rafael Edgardo Dudamel Ochoa, director técnico del Club Asociación Deportivo Cali, cumple con los presupuestos fácticos y jurídicos contemplados en el artículo 72 del CDU de la FCF y al no verificar antecedentes disciplinarios en el campeonato respecto del investigado, procederá a imponer la sanción mínima correspondiente a cuatro (4) fechas a cumplir en la Copa BetPlay DIMAYOR 2021 y multa de tres millones cuatrocientos seis mil pesos novecientos setenta y tres pesos ($ 3.406.973), conforme con el literal g, artículo 21 del CDU de la FCF”.