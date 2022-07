El día después de que el presidente dijo “si ejecutamos el plan de acción, el Deportivo Cali no va a llegar a la quiebra”, Jaime Dinas dio esta versión.

A través de su cuenta en Twitter la publicó: “DELICADA situación económica de Deportivo Cali que llevaría a que Superintendencia de Sociedades intervenga al club por multimillonarias deudas. El Cali en un abismo sin fondo y amenazado por ‘desaparición’”. Es un trino con múltiples reacciones sobre un tema que ha sido hablado públicamente por Marco Caicedo, el presidente del Comité Ejecutivo de Deportivo Cali.

DELICADA situación económica @AsoDeporCali que llevaría a que Superintendencia de Sociedades @SSociedades intervenga al club por multimillonarias deudas. El Cali en un abismo sin fondo y amenazado por “desaparición” pic.twitter.com/IoapFhem90 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) July 3, 2022

“Si ejecutamos el plan de acción, el Deportivo Cali no va a llegar a la quiebra”

Esa es la frase que se destacó en el diario El País para la entrevista que atendió el directivo al respecto. Es que el tema económico en Deportivo Cali ha tomado relevancia en el ámbito público y por eso la necesidad que ha tenido el presidente de dar su versión. Además el club hará comunicados al respecto. Marco Caicedo dice:

– “El endeudamiento real de Deportivo Cali es de 91.500 millones de pesos. En el cierre fiscal pasado estuvimos en 93.000 millones y hoy estamos 1500 millones por debajo de ese endeudamiento”.

– “¿Deportivo Cali en quiebra? Si logramos, como lo estamos haciendo, ejecutar el plan de acción, no vamos a llegar a la quiebra. Lo que no podemos permitir es que entes e intereses externos afecten la capacidad de nosotros gestionar”.

– “Tenemos un presupuesto que, si lo cumplimos, a pesar de algunos inciertos, como el mercado de transferencias y la obligatoriedad de una venta del terreno de Pance 2, reduciremos la deuda entre 15 y 20 mil millones de pesos. Si los inciertos no se dan, va a ser difícil bajar el endeudamiento, pero lo que sí como propósito fundamental tenemos, es reestructurar internamente la operación y el perfil de la deuda”.

– “A mayo 31 estamos en un punto de equilibrio. Redujimos deuda. Ya hay unos ahorros significativos en el costo de la nómina y encima de eso hemos tocado la puerta de los patrocinadores, que también nos están dando su apoyo, y hemos mejorado el perfil de ingresos en una cuantía importante; y tenemos que seguir en ese plan, aquí no hay mecenas, no hay pócimas mágicas. Hay que ser inteligentes y tomar decisiones educadas y racionales. Lo que no podemos es caer en el juego de la desinformación, en esa zozobra que genera la era digital, donde abundan las ‘fake news’, que solo terminan dañando el ambiente para nosotros poder planificar y funcionar con tranquilidad en este reto de enderezar el camino”.