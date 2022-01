El triste relato de Kevin Velasco por sus malos días en Deportivo Cali

Hoy en día Kevin Velasco es fundamental en Deportivo Cali. Fue campeón y terminó el 2021 en un altísimo nivel. Todo es felicidad, pero no siempre fue así. Todo lo contrario.

Son más de 4 años los que lleva el futbolista caleño en el club al que arribó desde Atlético FC. Gran parte de ese tiempo hizo parte de los criticados por la afición. Más allá de contar con el respaldo de todos los entrenadores (Gerardo Pelusso, Lucas Pusineri, Alfredo Arias y Rafael Dudamel), su rendimiento generaba dudas en buena parte de la afición. Así lo recuerda el jugador que atendió una entrevista con De Grueso Calibre.

El relato de Kevin Velasco

“Es chévere que la gente le tenga aprecio a uno, después de tantas cosas que decían. Solo le pedía a Dios que yo cambiaría eso. Ahora me escriben y todo. Ya pasó, me tienen en otro concepto; unos me pidieron perdón, otros dijeron que no creían en mí. Yo puse todo en manos de Dios y seguí trabajando. Mi mentalidad solo se enfoca en mejorar y luchar”, expresó en primera instancia.

Y agregó sobre esos días en los que no le salían las cosas como esperaba: “Llegaba a la casa y le decía a mis padres: ‘todo bien, no pasa nada’, pero me encerraba en el cuarto y, si bien no lloraba, me sentía frustrado porque siempre lo intentaba y buscaba las maneras, pero al hincha no le gustaba. Llegaban las críticas, eso dolía bastante”.

Kevin Velasco hizo parte del equipo que ganó la décima estrella. Hoy en día es titular indiscutido. Se quedó con el puesto de lateral izquierdo. Apunta a seguir cambiando todo lo negativo que vivió: “Quiero seguir haciendo historia en el Deportivo Cali. Mi mente está en esta institución, en jugar, pelear e ir por varios títulos, como la Liga, la Superliga, la Copa Libertadores, quiero dejar una gran huella acá”.