Dudamel sobre Freddy Rincón: “No es de Deportivo Cali ni de América, es de toda Colombia”

Rafael Dudamel habló en la llegada de Deportivo Cali al Pascual Guerrero. El clásico lo afrontará con nómina mixta y el “ingrediente especial” del homenaje a Freddy Rincón.

Fueron un par de respuestas breves las que dio el DT en Win Sports antes del juego. El equipo verdiblanco vuelve a la acción luego de la caída con Corinthians en Brasil por la Libertadores y ya sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase de la Liga. Está ad portas del debut en Copa BetPlay (vs. Fortaleza) y jugará un compromiso especial ante su clásico rival.

Rafael Dudamel previo al clásico y el homenaje a Freddy Rincón

-“Es un partido que tiene ese ingrediente especial. Un homenaje a un futbolista maravilloso que, como lo he dicho anteriormente, no es de Deportivo Cali, no es de América, es de toda Colombia, todo el mundo y de cada rincón del mundo del fútbol en el que nos permitió deleitarnos con su condición de gran atleta y gran ser humano”.

-“Han sido días diferentes al resto del año porque ha tocado jugar liga, Libertadores. Venimos de viaje largo en el que disputamos un partido de mucha intensidad. Más que trabajar, es estar pendiente de la recuperación de los jugadores, esperar horas previas para ir escogiendo a los que mejor estado físico puedan ir alcanzando, pero luego se aproxima la competición y vuelve la adrenalina. Estamos felices de volver a competir”.

-“Más allá de nuestra posición en la Liga, es un clásico y sabemos lo que significa para nosotros, para nuestra institución y nuestra gente y ese espíritu ganador que siempre debe estar”.