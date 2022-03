Pasaron 12 partidos del año para Deportivo Cali y apenas fue suplente en una ocasión. ¿Qué pasa con él?

De las 8 contrataciones que hizo el equipo para 2022, el único que todavía no jugó es Miguel Nazarit. Es más, solamente fue convocado en una ocasión (vs. Jaguares en el inicio de la competencia). Ese día se quedó en la suplencia. A partir de ahí no volvió a convocatorias y tampoco ha existido un reporte del club informando sobre alguna situación médica con él. Por ahora, sencillamente, no está siendo tenido en cuenta para la actividad profesional.

¿Quién es Miguel Nazarit?

Se trata de un defensor central caleño de 24 años que viene de Santa Fe. Además en su carrera estuvo en Once Caldas y Nashville SC (Estados Unidos). Durante el 2021 solamente disputó 3 partidos oficiales. Fueron completos ante Deportivo Pasto, Envigado y Alianza Petrolera. El último lo jugó el 12 de septiembre.

Esa inactividad se ha ido extendiendo con el paso por Deportivo Cali. El 22 de enero fue confirmada como la cuarta contratación del equipo para el año. Llegó después de Hárold Santiago Mosquera, Sebastián Leyton y Aldair Gutiérrez. Todos ellos ya jugaron. También los otros 4 jugadores que arribaron como fichajes: Guillermo Burdisso, Christian Mafla, Yony González y hasta Agustín Vuletich.

¡Es más! También jugaron todos los que volvieron de otros clubes. Está el caso de Kevin Moreno, quien incluso le ganó la posibilidad de jugar a Miguel Nazarit cuando se supo que se iba Hernán Menosse. Los otros que ya tuvieron acción oficial son Brayan Montaño, Jimmy Congo, Carlos Lucumí y Michell Ramos.