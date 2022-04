Así están las cosas en Deportivo Cali ad portas del debut internacional ante Boca Juniors. Eso no quita el objetivo del bicampeonato en la Liga BetPlay.

El actual campeón del fútbol colombiano sigue apostándole a eso. A falta de 7 fechas para el final de la primera fase en la Liga, está penúltimo en la tabla de posiciones. Cumple una floja campaña que lo tiene lejos del objetivo y con el reto de lograr una campaña épica para clasificarse. A eso le apunta. Todos los que hablan públicamente del tema coinciden en lo mismo. Guillermo Burdisso es uno de ellos.

Guillermo Burdisso y los objetivos de Deportivo Cali

En entrevista en El Alargue (Caracol Radio), el zaguero argentino habló de esa forma respecto al calendario que viene para el equipo dirigido por Rafael Dudamel: “Vamos a ir partido a partido, pensando en ganar todos. No podemos pensar que ya está tirada la Liga. Más allá de que lleguemos a no tener chances de clasificar, siempre vamos a dejar la vida por los puntos. Así esté la Copa Libertadores, no hay razón para dejar a un lado la Liga”, insistió.

Él recién llegó al club para 2022. Arribó a un equipo campeón y está haciendo parte de una campaña que tiene al equipo lejos de los puestos de privilegio. Por eso su sorpresa. “Estamos en un momento impensado, tanto para los que salieron campeones como los que llegamos con otras ideas, de estar peleando arriba, de decir vengo al campeón para seguirlo siendo”.

¿Qué es lo que le ha pasado al equipo? En la visión de Guillermo Burdisso, ahora hay mejoría. “No se nos están dando los resultados ni el funcionamiento. Ahora en las últimas fechas ya se nos está dando el funcionamiento. Hubo mejores labores individuales, pero así y todo no podemos llegar al resultado que hoy en día nos está haciendo muchísima falta”, concluyó. Se consiguió ante Cortuluá y hoy lo buscará ante La Equidad.