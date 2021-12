¡Así lo dijo Teo Gutiérrez de la final con Deportivo Cali y su futuro!

Primer semestre para Teo Gutiérrez en Deportivo Cali y el equipo está en la final. Va por un título más en su carrera. ¡Así habló!

Lo hizo en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango en la que dejó en claro que es un profesional, que va por más y que está dando todo de sí por la camiseta de Deportivo Cali, además del temor de quedarse sin jugar el semestre. A final de cuentas fue el cuadro verdiblanco el que terminó fichándolo, lo recuperó de su dolencia (“estaba muy lesionado”) y hoy disfruta de su presencia.

Las mejores frases de Teo Gutiérrez sobre Deportivo Cali

Asumí el compromiso de venir a Deportivo Cali por amor propio. Acá estoy con una mano adelante y otra atrás, pero he logrado algo lindo: que la gente te quiera. Eso no tiene precio. Cuando uno se da esa oportunidad de hacer vibrar a otra gente que no sea cerca a tu casa es algo muy especial.

-Sobre su futuro. “La felicidad mía es jugar bien a la pelota. Disfrutarla y hacer disfrutar a la gente. El día de mañana no sé. Hoy estamos acá y mañana no sabemos. Lo más importante es que soy feliz con lo que hago y lo amo. Entrego todo”.

-¿Le gustaría quedarse en Deportivo Cali? “Sí, pero no hay nada acá. No me han ofrecido nada. Lo primordial es que estoy contento y quiero llevar al equipo a lo más alto. Lo estamos consiguiendo con los compañeros. Después todo se arregla en 2 minutos. Así fue cuando firmé. Lo hice con el reto de conseguir cosas importantes. Vamos de la mano del equipo”.

-“En Deportivo Cali disfruto el vestuario, los compañeros, es un hermoso grupo. Si lo armábamos íbamos a hacer feliz a la gente. Después, si llega un título o no, eso se da solo. Llegué al Cali sin pensarlo. Llegué a recuperarme de una lesión y ahora mire dónde estoy metido…”.

-¿Continuidad en Deportivo Cali? “Estoy enfocado en lo mío. Ahora no quiero hablar nada. Quiero descansar, estar con mi familia, disfrutar con mis compañeros y hacer disfrutar a la gente que es lo más importante”.

-¿En dónde la final? “El Cali sale a jugar en todas las plazas, así que no tenemos problemas. Donde nos toque vamos a ir a demostrar personalidad, jerarquía y buen fútbol”.

-“Las finales hay que jugarlas y ganarlas. Nosotros siempre hemos respetado a todos los rivales. Con respeto y mesura, focalizados en lo que queremos: el título”.

-“La afición del Cali es muy linda. Cuando uno pisa ese estadio es bravo. Al que le vaya a tocar en la final, le va a costar. Ese estadio con pólvora y lleno, no es para todo el mundo. Se hace sentir”.

La charla de Teo Gutiérrez con Petiso Arango