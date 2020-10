¿Todavía puede ser beneficiario del Ingreso Solidario?

El programa social del Ingreso Solidario todavía no confirma si ya llegó a la meta de los 3 millones de hogares beneficiados.

Esta situación propicia la duda: ¿Aún es posible que una familia acceda a este programa social, cuya duración va hasta junio del año 2021? Lo único que se sabe también es que la base total de beneficiarios a los que debe llegar el programa se mantiene. No habrá más familias de las ya estimadas desde que fue lanzado el Ingreso Solidario, como respuesta a los hogares pobres y vulnerables durante la pandemia del coronavirus.

¿Los pagos del Ingreso Solidario son para beneficiarios nuevos?

No. De ninguna forma será así. Se opera de la misma manera que sucedió con los anteriores pagos; es decir, llega a los hogares hasta ahora ubicados, entre los bancarizados y aquellos sin cuenta de ahorros, a quienes les correspondió crear una cuenta digital o reciben su dinero mediante la modalidad de giro.



Ahora bien, se puede dar el caso de beneficiarios que aún no saben que hacen parte del programa y no recibieron ningún pago. Todavía tienen tiempo de acceder a la ayuda, registrando su cédula en la página oficial del Ingreso Solidario DPS.

¿Todavía puedo ser parte del programa Ingreso Solidario?

Para los que aún no están del todo enterados, al Ingreso Solidario no se accede por inscripción. No existe un formulario para llenar los datos. Deben esperar, si consideran que son familias vulnerables, a que les llegue la notificación.

Aún es posible, dado que de los 3 millones de hogares, al momento de la publicación de esta nota la cifra de familias beneficias iba en 2.616.744 beneficiados, que corresponde a una actualización divulgada el pasado 3 de julio.