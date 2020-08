¿Qué pasó con el link de Ingreso Solidario del Banco Agrario?

Alternativas para consultar el saldo y cobrar el Ingreso Solidario en el Banco Agrario, cuyo link de consulta ha tenido algunos inconvenientes.

Durante algunos meses el Banco Agrario, entidad que intermedia en el pago del Ingreso Solidario a varios hogares, en su mayoría de municipios y familias campesinas, tenía un link de consulta en su página oficial.

Los clientes de esta entidad financiera sabían si eran o no beneficiarios del Ingreso Solidario y toda la información relacionada con la presencia de esa persona en el programa social.

Esta sección era de gran ayuda, dado que estaba dirigida exclusivamente a las personas con algún producto financiero en el Banco Agrario. Ayudaba bastante para saber acerca de la llegada del dinero y hasta funciono para determinar cómo y dónde reclamar la ayuda en algunos casos especiales.

¿Qué pasó con el link del Banco Agrario para Ingreso Solidario?

Desde hace algunas semanas esta opción ya no funciona. Quien acceda al link le saldrá que la página no sirve. Además, no hay alguna información del banco acerca de lo que pueda suceder. Sin embargo, no afecta en nada el proceso de pagos, que ya inició.

Prosperidad Social, entidad encargada de administrar el programa social del Ingreso Solidario, confirmó el pago del cuarto giro desde el 31 de julio y entre las entidades financieras que ya iniciaron la dispersión del dinero se encuentra precisamente el Banco Agrario.

¿Cómo notifica el Banco Agrario si ya llego el giro?

De acuerdo con el comunicado de Prosperidad Social, dicho pago se hace a los hogares bancarizados y la notificación por la llegada del dinero llega mediante mensaje de texto. Esa es una primea alternativa que tienen los beneficiarios que reciben giros del Banco Agrario.

Si no les llega mensaje de texto se puede hacer una “llamada virtual” (CLIC AQUÍ). Mediante este canal se puede consultar el saldo y los últimos cinco movimientos de sus productos, consultar giros, depósitos especiales y solicitudes de crédito.

De igual forma, está a disposición de los clientes un correo electrónico ([email protected]), la línea nacional (01 8000 91 5000) y si está en Bogotá se marca al número (571) 594 8500.