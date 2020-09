Pago de Ingreso Solidario y Familias en Acción en Daviplata de Davivienda

Los beneficiarios de Familias en Acción e Ingreso Solidario tienen como medio de pago (no exclusivo porque hay otros) al banco Davivienda, a través de Daviplata.

Davivienda es uno de los bancos con mayor participación en la función de servir como intermediario en los pagos de varios programas oficiales del Gobierno Nacional.

Con el Ingreso Solidario se presta el servicio, bien sea cuando la consignación se hace a cuentas de ahorro (beneficiarios bancarizados) o en servicios tipo Daviplata, ideal cuando la familia que recibe la transferencia no tiene presencia en el sistema bancario.

No es el único medio de pago. Programas como Ingreso Solidario y Familias en Acción disponen de más mecanismos para hacer efectivos los pagos. Hay una lista considerable de bancos y entidades financieras, con el fin de apoyar al Gobierno durante la vigencia de tales programas.

Recuerden que se puede activar Daviplata de 2 formas: Si tienen un celular básico, a través de la SIM Card. Entras a las opciones del teléfono, van diligenciando los datos y queda activo con su número de celular y con su cédula.

Si es con un teléfono inteligente se descarga la aplicación, llenan la información y listo.

¿Qué es Daviplata, de Davivienda?

Este es un servicio que le permite al usuario registrado manejar su dinero a través de su teléfono celular en forma fácil, rápida y segura. Activarlo es fácil y sencillo: Solamente se necesita de su documento de identidad. A través de Daviplata usted puede: Hacer recargas, pagar recibir y sacar dinero.

¿Cómo saber si Familias en Acción o Ingreso Solidario se lo pagan por Daviplata?

Hay varias formas. Usted recibe un mensaje de texto en el cual le indican la modalidad de pago, ya sea Daviplata o por giro. Además, los puntos de pago. Por otra parte, si por alguna razón no recibió el mensaje se puede comunicar con el programa social mediante sus respectivos canales de atención.

En el caso de Familias en Acción, se disponen de las líneas que tiene Prosperidad Social: 01 – 8000 – 95 – 1100. En Bogotá al 595-44-10 y por mensaje de texto gratis: 85594.

Cuando la duda corresponde al Ingreso Solidario, entonces debe marcar al 01-8000-12-87-70. También está el buzón de servicio al ciudadano [email protected].

¿Qué debe hacer cuando el mensaje de texto llega a su celular?

Verificar que el mensaje de texto es del código 85888, que es del canal oficial de Daviplata. Si ya tiene cuenta en este servicio el mensaje le indica que ya tiene saldo disponible. No olvide seguir todos los protocolos para hacer el retiro del dinero.

¿Cómo retirar los incentivos en Daviplata?

Si el pago es por Daviplata usted puede programar por la opción sacar plata. Ir al cajero automático y dar en la opción “retiros Daviplata”. También puede hacer el retiro mediante los aliados de pago, que son: Baloto, Conred, Reval, Puntored y Efecty. Debe tener a la mano el código de 6 dígitos que le entrega Daviplata una vez ha programado el retiro del dinero, así como el valor a retirar.

¿Qué pasa si no retira el saldo del Ingreso Solidario o Familias en Acción que tiene en Daviplata?

No debe preocuparse, ya que el dinero no será retirado. Ya es suyo. Puede disponer de él en las opciones que más le convengan o simplemente dejarlo como ahorro. Es de su autonomía lo que desee hacer con la ayuda económica.

Sin embargo, cuando el dinero del subsidio económico es para pagar mediante un giro, el incentivo se coloca en un tiempo determinado por Prosperidad Social o la entidad a cargo de la coordinación de la ayuda económica. El usuario debe ir al punto indicado para hacer el retiro. Cuando se pasa el tiempo establecido, el banco le da de nuevo el dinero al programa respectivo.

¿Qué hacer si olvidó la clave de su Daviplata?

Si usted usa Daviplata y olvidó su clave no intente varias veces porque puede bloquear su cuenta. Solo debe ingresar por la opción “olvidó su clave” y seguir los pasos. Le llegará un mensaje de texto, donde le enviaran una clave temporal con la que usted podrá ingresar. Una vez ingrese a Daviplata debe cambiar la clave y listo.

¿Qué pasa si olvidó la clave y uso Daviplata con la SIM card?

Debe comunicarse con los canales de Daviplata #690 o enviar un mensaje de texto al 85888.

¿Le giraron el incentivo a un número de Daviplata cuyo teléfono ya no tiene?

Si le abonaron los recursos del programa a un número Daviplata cuyo teléfono ya no lo tiene y necesita cambiar su número celular y usted utilizaba este servicio de Davivienda por la SIM Card, reemplácela por la nueva SIM que tiene ahora, ingresa con la clave que tenía antes en la cuenta de Daviplata y realiza el proceso.

¿Qué pasa si además de cambiar el celular olvidó la clave de Daviplata?

Llamar a las líneas de atención de Daviplata para hacer el cambio de número y clave. Si usa Daviplata por la aplicación debe llamar al #690 o usar la opción de “¿Necesita ayuda?”. También envíe un mensaje al 85888 para cambio de número y clave.

¿Puede registrar Daviplata con su número de cédula en dos teléfonos de celular diferentes?

No. Una persona no se puede activar en dos números de celular. El sistema hace la verificación y no lo permite. Daviplata solamente accede a un registro por persona.

Si le aparece Daviplata inválido: ¿Qué debe hacer?

Se puede comunicar con las líneas de atención de Daviplata: #690 o en la aplicación ir a “Necesita ayuda”. Así mismo, puede enviar un mensaje de texto al 85888 para realizar el proceso de desbloqueo.