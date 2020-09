Ingreso Solidario Prosperidad Social DPS: ¿Por qué no sale en la consulta?

No salir en la consulta del Ingreso Solidario a través de Prosperidad Social (DPS) puede preocupar, pero no es para alarmarse.

Es decir, aleja la idea de “lo sacaron del programa” porque eso no es así. El Ingreso Solidario no excluye hogares beneficiarios salvo casos muy puntuales, en los cuales sí existe ese conducto regular. El solo hecho de no estar en la consulta suele pasar por otras razones.

En primer lugar, y esto para aclarar confusiones que aún se dan entre los beneficiarios, la consulta de beneficiarios y y giros en proceso se hace exclusivamente y solo en el sitio oficial https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Es por eso que los usuarios tienden a encontrar en las búsquedas que realizan mediante Google por “Ingreso Solidario prosperidad social” un link oficial hacia la misma web que todos conocemos del programa, pero con un fondo azul.

No se preocupen porque esa página es la misma. Sucede que su ruta cambió a (https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/). De la misma manera, si alguien nota que cuando hace la búsqueda en “consulta de giros y beneficiarios en proceso” no aparece, tranquilo.

Sus datos aún se encuentran en https://ingresosolidario.dnp.gov.co/, la web que estaba a cargo del DNP. Sencillamente se está trasladando la información y demás correctivos técnicos propios de esta labor. No afecta en absoluto la permanencia de los hogares en el programa y mucho menos significa que alguien saldrá.

Ingreso Solidario en Prosperidad Social

Lo que sí deben considerar las personas que hacen parte del programa es que todas la inquietudes que tengan y el canal de información oficial para el Ingreso Solidario es con Prosperidad Social, la entidad que asume el control, tal cual como lo hace en otros programas del Gobierno Nacional como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el mecanismo para la Devolución del IVA.

Prosperidad Social es una entidad que tiene como directora a Susana Correa y cuenta con la experiencia en este tipo de programas con entrega de transferencias monetarias no condicionadas.

Actualización de información

Otra razón que explica la ausencia del nombre del titular del beneficio es porque hay alguna información sin actualizar. Cuando el titular del Ingreso Solidario, por alguna razón, cambió de celular o residencia. O cerró la cuenta que tenía para que le pagaran el subsidio.

Ese tipo de situaciones de inmediato bloquean a esa familia y hasta que no exista todo el protocolo de revisión, actualización y verificación de datos el pago de la ayuda solidaria queda quieto. No cancelado. Una vez se cumpla con el procedimiento la entidad financiera le pagará los saldos bloqueados.