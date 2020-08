Horarios supermercados del 10 al 16 de agosto: Éxito, Olímpica, Jumbo, Alkosto…

Atención a los horarios que se manejan para los supermercados de Colombia en la semana que va del 10 al 16 de agosto de 2020.

Para la segunda semana de agosto, que prosigue bajo las medidas actuales del aislamiento preventivo en todo el territorio colombiano, la principal recomendación que se le hace a la ciudadanía al momento de salir es hacerlo con todas las precauciones y medidas de bioseguridad.

Algo muy importante, en el caso de adultos mayores y mujeres embarazadas, es que cuentan con un horario especial de atención. Por lo general, los almacenes dan este espacio exclusivo una hora antes de la apertura oficial de puertas.

Igualmente, se debe prestar especial atención a las medidas vigentes que tenga cada ciudad con el pico y cédula. Esta acción se implementa para evitar que se den aglomeraciones de personas. No es el momento para estar así y menos en una semana que hace parte de este “pico de pandemia”, como ya se le ha calificado en algunas ciudades.

No olviden que varios de los supermercados aquí enunciados disponen de compras electrónicas para hacer envíos a domicilio.

Alkosto

Para las tiendas de Alkosto los horarios que por lo general se tienen para la atención al público inician con la atención preferencial al adulto mayor de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. Esto va de lunes a domingo. Para el público en general, las tiendas de esta cadena de supermercados se manejan así: De lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Justo y Bueno, D1 y Ara

Los tres supermercados se rigen bajo los mismos horarios: Desde las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. de lunes a domingo, mientras que de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. es la jornada especial para las personas mayores de 60 años, los que están en condiciones de discapacidad y mujeres embarazadas.

Horarios almacenes Éxito

De 7:00 a.m. a 8:00 a.m. es la atención especial del Éxito para los adultos mayores, mujeres embarazadas y las personas en condición de discapacidad. Ocurre de domingo a domingo. Luego, a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 7:00 p.m., se recibe al público en general.

Olímpica

Para toda Colombia, los horarios de los almacenes Olímpica y SAO se conserva desde las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. Para los días domingos y festivos la hora habitual de apertura es desde las 9:00 a.m.

Horarios especiales: Para los adultos mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad y las mujeres embarazadas se abren las puertas desde las 7:00 a.m. y hasta las 8:00 p.m. este público tiene atención exclusiva. Domingos y festivos se corre una hora la apertura de los almacenes.

Jumbo y Metro

Los horarios presentan algunas alteraciones, según las ciudades, pero por lo general para ciudades como Bogotá, Cali y Medellín la apertura de tiendas es desde las 7:00 a.m. y van hasta las 8:00 p.m. Ahora bien, en las demás ciudades y según las medidas de sus respectivas alcaldías, la hora de cierre suele darse desde las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 6:00 p.m.

En cuanto a las tiendas Metro, atienden en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días.

Horarios de Makro

Los supermercados Makro conservan los horarios de los últimos meses, aunque existen algunos cambios dependiendo de las ciudades. Por ejemplo, para Barranquilla la atención es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. En Bogotá la jornada va desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., pero en algunos puntos se va hasta las 7:00 p.m. Finalmente, en Medellín se atiende así: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

