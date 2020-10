Actualice datos para que le paguen el Ingreso Solidario

Aún se presentan hogares beneficiarios del Ingreso Solidario que tienen uno o más giros pendientes. Cobraron antes sin problemas, ahora no.

Denuncian demoras, pero puede ser que la raíz del problema esté en los datos del programa sobre el titular de la ayuda solidaria.

Deben tener presente que Prosperidad Social, entidad encargada de administrar el programa, decidió que estos pagos se deben hacer en forma gradual y escalonada. Significa que su dispersión va a un ritmo menor, casi que por grupos. De esta forma se evitan aglomeraciones de personas en los puntos de retiro.

+ ¿Cómo se cobra el Ingreso Solidario en Efecty vía Daviplata?

Esto hace que los pagos no lleguen en la fecha proyectada por determinados hogares. Se demoran unos días, quizás semanas. Sin embargo, si antes recibieron giros entonces no hay de qué preocuparse porque el retraso no es sinónimo de que los sacarán del programa social.

¿Qué hacer si tiene problemas para el pago de los giros?

Si tienen problemas de giros se pueden comunicar, desde un celular, al 0315954410. Llamen e insistan hasta que les entre la llamada. También escribir al correo [email protected].

Esta información es clave porque si no tienen giros o hay pendientes, entonces es bueno recurrir a estos mecanismos con el fin de presentar sus inquietudes y de paso dejar sus datos actualizados. Por ejemplo, si cambiaron de número de celular pueden decir eso porque en esos detalles puede estar la raíz del atraso en el pago del Ingreso Solidario.

Ingrese al formulario de consulta con la cédula

En su momento, cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estaba a cargo del Ingreso Solidario, se hizo la recomendación de actualizar el número de teléfono celular directamente en el formulario de consulta con la cédula. El famoso link para saber si es beneficiario y/o consultar el estadio de los giros.

Desde que llegó Prosperidad Social a la administración del programa, la consulta se debe hacer en la web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. Solo en esta página oficial es posible hacer lo que les explicamos aquí.