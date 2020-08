Comunicado oficial de Supergiros sobre Ingreso Solidario

Supergiros hacía pagos del Ingreso Solidario para beneficiarios no bancarizados mediante la modalidad de giro. ¿Por qué no ha pagado en agosto?

Este servicio, aliado del Banco Agrario, funcionó de esta forma y hasta prestaba algunas funcionalidades interesantes, como la consulta previa en la web oficial para saber si el pago ya llegó. Repetimos: En la modalidad de giros, uno de los servicios que pagaba este subsidio era Supergiros.

Sin embargo, llegado el periodo para el cuarto giro en el Ingreso Solidario, hay varios servicios financieros que no han pagado, bien sea porque ya no tienen convenio o el dinero no ha sido depositado por parte del Gobierno para iniciar este proceso de dispersión.

Los beneficiarios que reciben sus pagos por esta vía manifiestan sus dudas porque han pasado los días y nada que llega el dinero, comprado con anteriores periodos. Además, en varios casos el problema no es por actualización de datos.

¿Qué pasa con el Ingreso Solidario en Supergiros?

Esta compañía hizo un comunicado de prensa divulgado en sus redes sociales, con la intención de explicar lo sucedido y dejar claro por qué no ha sido posible hacer pagos del Ingreso Solidario en lo que va del mes de agosto.

A la fecha, la entidad confirma que ya no hace pagos del Ingreso Solidario. No está realizando este proceso, sin ahondar en más detalles. Puede que se haya cortado el convenio y en este caso Prosperidad Social, la entidad encargada de coordinar el Ingreso Solidario, deba reubicar a los beneficiarios que cobraban allí en otros servicios financieros.

También puede ser que el Gobierno Nacional todavía no entrega el dinero para que se hagan los envíos de dinero a las familias que esperan esta ayuda. No es claro qué pudo pasar y si Supergiros seguirá o no al frente de las responsabilidades que tenía con este programa social.

“Los invitamos a hacer caso omiso a posibles comunicados e información relacionada al pago del programa Ingreso Solidario”, aclara esta compañía en su respectivo comunicado dirigido a la opinión pública.