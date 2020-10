Nequi es una cuenta digital, propiedad de Bancolombia. Servicio bastante útil y una de las dos formas que tiene la entidad para el pago del Ingreso Solidario.

No funciona como una cuenta de ahorros tradicional. De hecho, no debe verse de esta manera. Este tipo de servicios cumplen perfectamente con esa función de ser “billeteras virtuales”. Manejar el dinero electrónicamente, con una aplicación que le permite recibir giros y hacer muchas transacciones. Por ejemplo, compras online. Si no tiene tarjeta de crédito, este es una alternativa bastante interesante.

Esta cuenta digital, o de trámite simplificado como también se le conoce, es de fácil apertura. Se requiere de un teléfono celular con acceso a internet, bajan el aplicativo y siguen los pasos. Importante contar con el documento de identificación a la mano, que el celular desde el cual abren la cuenta sea de ustedes o de una persona muy cercana. No olviden la foto, una “selfie” para dejar todo en orden y aprovechar las bondades de esta cuenta.

Importancia de Nequi para el Ingreso Solidario

Cuando surgió el programa social del Ingreso Solidario uno de los desafíos era llegar con la ayuda económica a los beneficiarios sin cuenta de ahorros. Los no bancarizados. Entonces, mediante cuentas como Nequi esa inclusión de hogares al sistema financiero facilitó el trámite.

Así mismo, la dispersión de pagos se cumple con celeridad y las personas tienen la posibilidad de hacer retiros en cajeros de Bancolombia o mediante puntos autorizados de Nequi. Aquí hay un listado con direcciones.

¿Cómo sacar plata del cajero con Nequi?

Consultar saldo del Ingreso Solidario en Nequi

Es importante, si usted es beneficiario del Ingreso Solidario y tiene cuenta de ahorros en Bancolombia, que los pagos del subsidio desde el mes de septiembre solamente se harán mediante Nequi o A La Mano. Vía mensaje de texto le confirman el producto que deben abrir.

Para saber si ya llegó el dinero del Ingreso Solidario, las personas revisan en Nequi su saldo. También es importante estar pendientes de un mensaje de texto, vía que habitualmente se utiliza y es la que más mencionan desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Así mismo, Bancolombia tiene un link de consulta para que las personas revisen cómo es su situación de saldo y/o pagos, en caso de ser beneficiario de un programa social, tipo Ingreso Solidario.