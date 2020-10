Cómo saber si DaviPlata le entregará el Ingreso Solidario

Este es un servicio especial, al cual recurrió el Gobierno Nacional porque le ayuda a bancarizar a los beneficiados con el Ingreso Solidario que no tienen cuenta de ahorros.

No es necesario tener cuenta de ahorros, no existen los trámites ni documentos para su activación. Tampoco le van a cobrar el 4×1000 y no tiene cuota de manejo. Es un mecanismo ideal para que el Ingreso Solidario llegue a esa persona que tanto necesita la ayuda y debe retirar el dinero pronto.