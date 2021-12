Tévez, fuerte: la equivocación de Edwin Cardona y el consejo a Sebastián Villa

Carlos Tévez se alejó de Boca Juniors, pero no de las polémicas de Edwin Cardona y Sebastián Villa. ¡Así les habló!

Después de un semestre alejado del equipo y del fútbol profesional en general, Carlos Tévez rompió el silencio. En entrevista en TyC Sports habló de diversos temas de interés para el hincha xeneize. Un par de ellos están relacionados con los colombianos. Es que Edwin Cardona y Sebastián Villa, además de su juego, goles y títulos, en el club han protagonizado algunas polémicas.

Lo que dijo Carlos Tévez de Edwin Cardona y Sebastián Villa

Edwin Cardona es recordado en la prensa argentina por la decisión que tomó de romper la burbuja sanitaria de la Copa América y por ende quedar afuera del duelo definitivo de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Sin él, el equipo cayó eliminado.

Carlos Tévez: “Tengo una amistad muy grande con el gordo (…). Es muy difícil ponerme del lado del hincha o del suyo. Creo que él se equivocó en un momento muy complicado. Todo Boca esperaba ganar la Libertadores y ya después era tarde independiente de lo que haga. Como jugador es indiscutible, pero creo que él tenía que hacer todo a la perfección y no lo hizo”.

En el caso de Sebastián Villa, se recuerda que tras ese duelo ante Mineiro optó por irse del club. Regresó a Colombia y estuvo alejado de Boca durante varias semanas. Después volvió, pidió disculpas y tras más de 100 días nuevamente hizo parte del equipo.

Carlos Tévez: “Tenés que tener muchos huevos para salir adelante de ese tipo de situaciones (…). Me hizo acordar a mí cuando volví de China que recibía palo tras palo del hincha. En ese momento no tenía la confianza del técnico y mis compañeros me miraban de costado, pero me la banqué y lo pude dar vuelta”. Él esperaría que el colombiano haga algo parecido.