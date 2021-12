¿Sebastián Villa se va de Boca Juniors?

Sebastían Villa y su estadia en el fútbol argentino sigue siendo una incognita en Boca Juniors.

El atacante colombiano que jugó la más reciente temporada en la liga argentina con Boca, se ecnuentra de vacaciones y revisando las mejores opciones para su futuro futbolístico. Villa de 25 años, es pretendido por un club de la liga de Ucrania.

Las negociaciones para la salida del jugador con el equipo xeneize serían sin ningún problema, pues en Boca y su técnico Sebastián Battaglia, no quieren contar con el delantero para la temporada 2022.

La relación entre el jugador y su actual equipo no ha sido estable, pues los problemas personales de Sebastián Villa y sus escándalos en público han acabado con la paciencia de los dirigentes del club azul y oro. Medios deportivos aseguran que el delantero saldrá de Argentina ya que en el mercado de pases de mitad de año, Boca no negoció con el equipo Brujas, lo que generó un gran malestar en el colombiano.

El equipo de la liga ucraniana que desea contar con Sebastián Villa, es el Dinamo de Kiev. La negociación se haría solo si el equipo puede vender a una de sus jovenes figuras, Vitaliy Mykolenko que es pretendido por el Everton de Inglaterra. De poder concretars esta transacción de allí saldría el dinero para negociar el pase de Villa con Boca Junios, que no podría ninguna traba para la salida del colombiano.

Los próximos días serán importantes para saber lo que será el futuro de esta negociación y saber si el jugador nacido en Bello pasará a jugar al viejo continente. Sebastián Villa en la última temporada con Boca Juniors consiguió el titulo de la Copa Argentina y anotó 9 goles entre competiciones locales y Copa Libertadores.

After Vitaliy Mykolenko completes his move to Everton [around €20m], Dynamo Kyiv will use the money to sign Sebastian Villa from Boca Juniors.

[via @PSierraR] pic.twitter.com/6S3JcwbMuC

— Everton Talks Nsno (@NsnoTalks) December 24, 2021