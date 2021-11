¿Quién es el futbolista de padres colombianos que tiene Real Madrid?

En las categorías inferiores de Real Madrid hay un futbolista nacido en Madrid, de padres colombianos, que ya empezó a llamar la atención de la selección de España.

Se llama Joan Sebastián Londoño. Está próximo a cumplir 16 años (8 de enero) y es uno de los mejores talentos que tiene el cuadro madridista en su cantera. No en vano acaba de hacer parte de la lista de convocados por el DT David Gordo a la selección sub-16 de España que jugará amistosos ante Irlanda, Noruega y Países Bajos dentro del Torneo Internacional Alfaz de Pí.

Él es el único jugador de la cantera de Real Madrid que hace parte de ese listado en el que hay 6 de Atlético de Madrid, 6 de FC Barcelona y uno de Manchester United, por ejemplo. La apuesta del cuadro madridista con él es altísima. Se trata de uno de los goleadores que tiene a disposición hace ya un par de años cuando arribó al club.

Joan Sebastián Londoño empezó su carrera en 2013 haciendo parte de UD Fuenlabrada. Además estuvo en CF Fuenlabrada (2015-16) y Getafe (2016-19). Está en Real Madrid desde 2019. Ya pasó por el Infantil A, el Cadete B y ahora integra el Cadete A en el que también está alcanzando muy buenos rendimientos.

A él lo conocen en España como “El pupilo de Arbeloa” y recientemente en sus redes sociales compartió el regalo que le hizo Vinicius Jr.

