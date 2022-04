Nuevo gol de Luis Fernando Muriel con Atalanta

Luis Fernando Muriel volvió a marcar con Atalanta en el primer tiempo del partido contra Torino por la Serie A en Italia y además asistió para el segundo gol del equipo.

En el minuto 18 de la primera parte del partido Atalanta empató el juego contra el Torino en la partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga Italiana. Después de comenzar perdiendo el juego a los 4 minutos, el equipo titular empató por medio de un cobro de penal de Luis Muriel, que puso el 1-1 del juego.

Con ese empate Atalanta siguió atacando y buscando irse arriba en el marcador y lo consiguió en el minuto 23 después de unajugada de tiro de esquina en el que Muriel realizó un cobro rastrero para que Marteen de Roon anotara el segundo gol del equipo local y pusiera el 2-1 en el primer tiempo del partido.

Luis Fernando Muriel llegó a una cifra de 57 goles con el Atalanta desde su llegada al club y además completó 400 partidos jugados en su carrera profesional, según los datos de @MauroFútbol10.



#AtalantaTorino | 1-1 | 17’

⚽️ GOOOOOOOOOL LUIIIIIIIIS MURIEEEEEEL!!!!!!

#Muriel trasforma il rigore e la pareggiamo!!!@Luisfmuriel09 converts the penalty and we equalise!!!

Powered by @play_eFootball#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Sbf84VYqvu

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 27, 2022