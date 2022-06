“No vale ni dos millones de euros”: fuerte crítica para David Ospina

David Ospina sigue sin definir cuál será su futuro en el fútbol internacional pues se desconoce si seguirá en Napoli o irá a otro equipo.

El arquero colombiano que sonó para llegar al Real Madrid aún no concreta nada sobre su futuro y en Napoli esperan su decisión para saber si tendrán que contratar un reemplazo en el arco. El 30 de junio es la fecha límite para que Ospina indique si renovará su contrato o esperará por una oferta en otra liga europea.

El exarquero, Salvatore Soviero, no dudó en criticar al colombiano y en afirmar que el dinero que pide David por su renovación en el Napoli es exagerada. “Ospina pide 3 millones netos, o 6 brutos, para quedarse en Nápoles. Para mí no es un portero de 6 millones de euros. La empresa trazó una línea. Ese dinero, como yo lo veo, no vale la pena”, expresó en entrevista con Radio Mitre el Italiano.

Soviero además dejó claro que él no pagaría más de 2 millones de euros por temporada al portero que tuvo algunos problemas con la Selección Colombia en los últimos partidos y que a pesar de ser figura en algunos encuentros con Napoli, no termina de encajar para algunos personas.

“David pensó que había jugado quién sabe qué campeonato con el Nápoles. Para mí, Ospina no vale ni 2 millones de euros la temporada”.

+¿Cómo le fue a Deportes Tolima la última vez que recibió a Nacional en Ibagué?

+Mundial Femenino sub-17: estos son los rivales de la Selección Colombia

Los próximos días serán claves para Ospina y una negociación con el Napoli o la idea de que pueda cambiar de Liga. Con 33 años, el antioqueño se prepara para jugar uno de las últimas Eliminatorias con Colombia.