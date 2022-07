¡Miren quién lo dice! “A Edwin Cardona cada vez lo veo peor”

Lo de Edwin Cardona en Racing sigue dando de qué hablar en el sentido negativo. Ahora la crítica viral se la hizo nada menos que Alfio Basile.

Él, un histórico del club en el que fue campeón de Liga, Libertadores e Intercontinental en la década del 60 como jugador; y de la Supercopa Sudamericana en 1988 como DT, opinó del rendimiento del colombiano. Lo hizo con contundencia en entrevista en “Cómo te va?” de la radio argentina, hablando de la sorpresa que le genera verlo así.

Toda la crítica del Coco Basile a Edwin Cardona

“A Cardona cada vez lo veo peor. A mí en Boca me gustaba. Me gustaba mucho cuando vino y jugaba, su técnica. Ahora tuvo un bajón de rendimiento tremendo (…). Mi sensación es que ya no tiene la cabeza en Argentina. Él tiene muchas más condiciones de las que está mostrando en Racing. Ningún partido lo jugó bien 10 minutos y era un jugador que me gustaba”, empezó.

Luego dijo: “Nunca tuvo mucho cambio de ritmo, pero metía pelotazos frontales, se instalaba de 10, 11. No se mueve de ahí. Cuando va para el medio, choca. Está lento. Nunca fue un veloz, pero otras condiciones tenía. Quiere decir que no está bien o él a lo mejor se quiere ir a jugar a su país o a México. Es un jugador con unas condiciones técnicas bárbaras”.

Y concluyó: “Cuando Gago lo trajo me puse contento, pero después vamos a la hora de la verdad y ahora en esa posición juega Carbonero que es la antítesis de él”.