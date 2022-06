Luis Quiñones: Pelea con sus compañeros y pide aumento

El jugador colombiano está en el ojo del huracán del fútbol mexicano. Pidió un aumento de salario para concentrar con Tigres UANL.

Juega en Mexico hace bastantes años, pero no ha dejado los problemas de indisciplina. Puede que tenga mucho talento y vaya como líder de asistencias (5), pero a Luis Quiñones no se lo aguantan en su club porque ha dejado varias perlitas: además de empujarse con sus compañeros en pleno partido, ¡Ahora lo acusan de extorsionar a la dirigencia y al cuerpo técnico!

El colombiano exJunior y Santa Fe se negó a viajar con el plantel hasta que no le aumenten el salario. Acusa que los franceses André Pierre-Gignac (ídolo de la institución) y Florian Thauvin ganan mejor que él, y que no piensa unirse al equipo hasta que cumplan con sus exigencias.

“Luis Quiñones dijo que no haría el viaje si no le aumentan el sueldo. Que si no se lo aumentan, no volvería a jugar con Tigres. Está diciendo que Gignac y Florian ganan más que él. Lo que está haciendo Quiñones es una extorsión”

