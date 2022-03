¿Luis Díaz tiene al mejor técnico de Inglaterra?

El fútbol inglés nominó al entrenador de Luis Díaz y el Liverpool como el mejor del mes de febrero después de sus buenos resultados.

Jürguen Klopp fue elegido para ganar el reconocimiento al mejor entrenador del fútbol inglés en el mes de febrero luego de ver los resultados que ha tenido con el Liverpool. El entrenador alemán ha sido uno de técnicos más importantes en la Premier League en 2022, pues bajo su mando los ‘Reds’ lograron acercarse al Manchester City en la lucha por el título.

Kloop no solo ha sido parte importante para el Liverpool en la Premier; también logró que el equipo consiguiera el primer trofeo del año en la Copa de la Liga de Inglaterra derrotando al Chelsea y siendo la primera final jugada por el delantero colombiano, Luis Díaz.

Los números y resultados avalan el reconocimiento para Klopp que ha tenido varios elogios para Díaz desde su llegada a Inglaterra y quien le ha brindado apoyo. Para votar por el entrenador se dispuso un enlace oficial.

Jürgen Klopp está compitiendo con Mikel Arteta del Arsenal, Eddie Howe del Newcastle United y Ralph Hasenhuttl del Southampton.

Jürgen Klopp has been nominated for the @PremierLeague Manager of the Month award for February 🙌⤵

— Liverpool FC (@LFC) March 3, 2022