Luis Díaz es el jugador colombiano del momento y ahora lleva dos partidos consecutivos con Liverpool siendo titular. Ante Leeds fue gran protagonista en la goleada de su club 6-0.

Ahora, luego del compromiso por Premier League, los dirigidos por Jurgen Klopp se alistan para afrontar lo que podría ser su primer título del 2022, lo que representaría el primer campeonato para Luis Díaz con Liverpool ¡Algo histórico!

+ No todo son elogios para Luis Díaz: Klopp le encontró un pero a su rendimiento

+ Otra tremenda ovación para Luis Díaz en Anfield

Al frente tendrá al Chelsea en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, más conocida como la EFL Cup o Carabao Cup (patrocinador).

Para este domingo 27 de febrero está programada la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Esta se llevará a cabo en el estadio de Wembley (Londres) a partir de las 11: 45 p.m. , hora colombiana y será transmitida por ESPN (star +).

Liverpool llegó a esta instancia tras derrotar al Arsenal 2-0 en el resultado global de las semifinales. Lo propio hizo Chelsea con Tottenham (3-0). Esta será una final a partido único, más allá que las rondas anteriores hayan sido de ida y vuelta.

Ahead of Sunday’s #CarabaoCupFinal, @TrentAA and @andrewrobertso5 discuss what it would mean to win a trophy at Wembley 🏆

— Liverpool FC (@LFC) February 24, 2022