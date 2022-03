Lo de Luis Díaz es increíble, más allá de su buen rendimiento en el primer mes con Liverpool, los números también lo avalan y ahora tiene una nueva nominación.

Hace unos días se conoció que el colombiano podría ser el mejor jugador del mes, decisión que toma la hinchada por medio de votación.

Ahora, este miércoles, el Liverpool publicó los mejores goles del mes de marzo y allí apareció el golazo de Luis Díaz ante el Norwich, el cual decretó el 3-1 final.

Este gol, más allá de la espectacular definición del guajiro (pichó el balón el balón ante la salida del portero del Norwich) protagonizó 34 toques, algo que entró a la historia del cuadro que dirige el alemán Jurgen Klopp.

La nominación de Luis Díaz

Another month of special goals 👏 It’s time to vote for your February Goal of the Month 🗳⤵ — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022

la notación del colombiano compite con otras nueves más: Blair (Liverpool sub-18) vs. Burnley, Elliott vs. Cardiff City, Hinds (Liverpool femenino) vs. Coventry, Cannonier (Liverpool sub-18) vs Wolves, Sadio Mané vs. Norwich, Salah vs. Norwich, Luis Díaz vs. Norwich, Matip vs. Leeds, Sadio Mané vs. Leeds, Blair (Liverpool sub-18) vs. Everton.