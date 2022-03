Luis Díaz ya se ha ganado un espacio importante en el Liverpool, con tan poco tiempo. Demostración de su capacidad y lo bien que el grupo y entrenadores del cuadro inglés lo hicieron encajar en el proyecto.

Por eso, cuando juega Liverpool, si importar la exigencia o el rival, hay que contemplar en serio si Díaz va entre los titulares. Llegó en inmejorable forma, consolidado y con aportes efectivos para un equipo con aspiraciones de pelear en grande.

Esta vez, de cara al juego en Anfiled contra el West Ham, la decisión con Luis es verlo en el 11 de entrada. Klopp se la juega por el colombiano, quien de esta forma ajustará un total de 8 partidos oficiales con los Reds.

Por la Premier League, la de este fin de semana es su tercera aparición. El compromiso contra el West Ham está programado para comenzar a las 12:30 m. de Colombia. Se puede seguir por televisión mediante la señal de ESPN o Star +.

🔴 #LIVWHU 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴

Here’s how we line up to face West Ham today 👊

— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022